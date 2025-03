Sci, Casse alza bandiera bianca per Sun Valley: “Dispiace non esserci, obiettivo Olimpiadi

Roma, 19 marzo 2025 – Ha vinto la sua prima gara di Coppa del mondo ma non sarà alle finali di Sun Valley. La stagione di Mattia Casse è stata positiva e lo ha fatto entrare, con costanza, tra i migliori al mondo nelle discipline veloci ed è un peccato che non possa competere fino alla fine per il podio nella coppetta di specialità di super g. L’infortunio al gomito rimediato a Kvitfjell necessita di tempi più lunghi e per Casse non sarà possibile disputare le ultime due gare stagionali. Niente discesa e niente super g a Sun Valley negli Stati Uniti dove si chiuderà la Coppa del mondo 2024/2025.

Casse: “Occhi sulla prossima stagione”

Il primo acuto della carriera in Val Gardena non si scorda mai e per Mattia Casse il pensiero è già alla prossima stagione. E non sarà banale perché avrà il suo culmine con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Niente finali di Sun Valley per il discesista azzurro a causa della frattura scomposta del gomito nella prima prova di Kvitfjell, per cui si è reso necessario l’intervento chirurgico. Una settimana fa Casse è stato sottoposto a operazione a cura del dottor Battiston presso la clinica Fornaca di Torino, con l’inserimento di sedici viti e due piastre per stabilizzare la frattura. Per Casse si prospettano tre settimane con un tutore speciale e poi potrà riprendere gradualmente la fase riabilitazione e di fisioterapia. Non era chiaramente possibile per lui gareggiare nel weekend nella discesa e nel super g di Sun Valley e così i suoi sforzi saranno tutti incentrati sulla prossima stagione, che vedrà l’appuntamento olimpico sulle piste di casa: “Mi dispiace non poter lottare per il podio nella classifica di super g, avevo ritrovato il ritmo per battagliare con i primi, ma ora il mio obiettivo è recuperare al 100% in vista della prossima stagione. Sarà un’annata molto importante. Sono pronto a iniziare la fisioterapia con grande determinazione”, le parole di Casse diramate dal suo ufficio stampa.

Per quanto riguarda le finali di Sun Valley, come detto, si parte sabato con discesa maschile e discesa femminile, poi domenica i due super g. Occhi puntati su Federica Brignone, che ha in cassaforte la Coppa del mondo generale, 382 punti di vantaggio su Lara Gut Behrami, ma è in testa anche in quelle di specialità di discesa e super g e punterà a uno storico poker se si considera pure la coppa di gigante dove insegue Alice Robinson di venti punti. Per quanto riguarda le porte larghe la gara femminile si disputerà martedì con seconda manche alle ore 19. La tigre per la storia.