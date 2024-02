Coppa del Mondo. Chamonix, riecco Razzoli nello slalom

Dopo la cancellazione per mancanza di neve delle gare veloci uomini a Chamonix e donne a Garmisch, l’unica gara di Coppa del mondo del week-end dello sci alpino è lo slalom maschile di oggi nella località francese con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30 (diretta RaiSport ed Eurosport). Si tratta del settimo dei dodici slalom stagionali con una classifica di disciplina che vede al comando l’austriaco Manuel Feller con 440 punti seguito dal tedesco Linus Strasser con 308: lontani gli azzurri, mai sono saliti sul podio in stagione. Sono sette gli italiani convocati dal dt Max Carca, e spicca il ritorno alle gare di Giuliano Razzoli. Oltre al campione olimpico di Vancouver ci saranno Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e con loro pure il gigantista Filippo Della Vite. La vittoria azzurra più antica risale al 1975 quando si impose Gustav Thoeni. Poi ci fu il successo di Alberto Tomba del 1994. Nel 2000 arrivò a Chamonix l’unica vittoria in Coppa di Angelo Weiss, seguita dai due successi di Giorgio Rocca (2004 e 2005).