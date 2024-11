Coppa del Mondo di sci, bis di Noel nello slalom di Gurgl

Gurgl (Austria), 24 novembre 2024 - Dopo quello femminile, che ieri ha visto il successo numero 99 di Mikaela Shiffrin e il primo storico podio di Lara Colturi e soprattutto dell'Albania, la Coppa del Mondo riparte dallo slalom speciale maschile di Gurgl: a vincere è Clément Noel, che con un tempo di 1:46.25 si conferma il re della disciplina, bissando il risultato di Levi. A chiudere il podio, a una distanza rispettivamente di 43 e 44 centesimi, sono Kristoffer Jakobsen e Atle Lie McGrath, mentre il miglior italiano dei 3 che si qualificano alla seconda manche è Alex Vinatzer, 17esimo: niente da fare, invece, per Marcel Hirscher e Lucas Pinheiro Braathen, che non si qualificano alla seconda manche.

Prima manche

La prima manche vede il successo parziale di Clément Noel (Francia) grazie a un tempo di 52.76: a chiudere il podio virtuale ci sono Atle Lie McGrath (Norvegia) e Steven Amiez (Francia), attardati rispettivamente di 88 e 94 centesimi. Quanto all'Italia, sono 3 gli atleti che staccano il pass per il secondo atto: Tobias Kastlunger, 20esimo, Stefano Gross, 21esimo, e Alex Vinatzer, 25esimo, ma tutti con tempi molto alti per sognare in grande nel pomeriggio. Niente da fare, invece, per Filippo Della Vite, fuori causa così come Marcel Hirscher (Olanda) e Lucas Pinheiro Braathen (Brasile).

Seconda manche

Vinatzer conclude la sua prova in 1:47.70: per Gross invece matura un tempo totale di 1:48.71 e per Kastlunger un 1:48.58. Finisce qui e così la giornata a Gurgl della spedizione azzurra, con l'unico raccolto che parta di semplici piazzamenti: per la precisione, Vinatzer chiude 17esimo, il migliore degli italiani grazie a un recupero di 8 posizioni, mentre Kastlunger è 26esimo e Gross finisce 28esimo. La vittoria va invece a Noel, che conclude primo in 1:46.25, con McGrath terzo a 44 centesimi. Appena un decimo più su c'è la sorpresa Kristoffer Jakobsen (Svezia), di nuovo sul podio, con un recupero di 6 posizioni, e soprattutto secondo a 43 centesimi.

Classifica slalom speciale di Gurgl

1) Clément Noel (FRA) in 1:46.25

2) Kristoffer Jakobsen (SWE) +0.43

3) Atle Lie McGrath (NOR) +0.44

4) Steven Amiez (FRA) +0.60

5) Loic Meillard (SUI) +0.61

6) Henrik Kristoffersen (NOR) +0.70

7) Dave Ryding (GBR) +0.75

8) Eduard Hallberg (FIN) +0.91

9) Fabio Gstrein (AUT) +0.97

9) Timon Haugan (NOR) +0.97

Classifica Coppa del Mondo di slalom speciale

1) Clément Noel (FRA) 200

2) Henrik Kristoffersen (NOR) 120

3) Loic Meillard (SUI) 105

4) Kristoffer Jakobsen (SWE) 104

5) Steven Amiez (FRA) 90

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Henrik Kristoffersen (NOR) 200

1) Clément Noel (FRA) 200

3) Alexander Steen Olsen (NOR) 148

4) Atle Lie McGrath (NOR) 142

5) Loic Meillard (SUI) 105