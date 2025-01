Cortina pronta per la discesa femminile, Goggia e Brignone volano nelle prove

La pista è uno spettacolo, le aspettative altissime: il weekend di Cortina riporta le azzurre più attese a confrontarsi in un contesto unico. Ci sarà anche Lindsey Vonn, tornata sugli sci dopo la grande paura per la caduta di giovedì. Le ultime prove cronometrate in vista della discesa della Audi Fis Ski World Cup di sabato sull’Olympia della Tofane ha confermato l’ottimo stato di forma delle italiane, con Sofia Goggia e Federica Brignone a guidare la classifica nel gruppo. La Goggia dopo il secondo tempo di giovedì è stata la più veloce e ha preceduto di 68 centesimi la compagna di squadra, che era stata la migliore il giorno prima. Un centesimo dietro Brignone si è piazzata l’elvetica Lara Gut-Behrami.

Un po’ più distanti rispetto a giovedì le altre azzurre, con Elena Curtoni 17. (+1”79), Nadia Delago 20. (+1”88), Nicol Delago 22. (+2”01). Prova in assoluto controllo per Lindsey Vonn (vincitrice a Cortina ben dodici volte, tra 2008 e 2018), 40 anni, che non ha corso rischi dopo la paura per la caduta del giorno prima, fortunatamente senza conseguenze. Al via sarà sicuramente una delle rivali da temere.

"Sono state entrambe due belle prove da parte mia, molto solide, in cui ho cercato di limare dove possibile. Sono sorpresa di essermi trovata spesso in aria, ma va bene così", ha detto la Goggia soddisfatta della sua seconda prova cronometrata. "Prova per le Olimpiadi? Certo, è una tappa della Coppa del Mondo che prepara al 2026, però ora non ci penso e vado avanti giorno per giorno". Perché la pista del weekend è anche quella dove tra un anno si terranno i Giochi di Milano-Cortina

"Rispetto a ieri mi sono concentrata maggiormente sulla parte centrale, quella del Delta, e sono contenta di come sia andata, mentre nel finale sono stata più rigida, saltando un po' ovunque” commenta Federica Brignone. “La neve mi è parsa più fredda di ieri, com'è di solito qui a Cortina, e mi sono trovata meno a mio agio. Per la gara di domani devo cercare di mettere insieme tutti i pezzi e di dare il meglio di me."

Oltre alle gare, con la discesa alle 11 di sabato in diretta su Rai ed Eurosport, in piazza Angelo Dibona, sabato alle 17, ci sarà il “Meet&Greet” con il nuotatore Nicolò Martinenghi (oro nei 100 metri rana), la schermitrice Mara Navarria (oro nella prova a squadre), l’atleta della canoa Giovanni De Gennaro (oro nello slalom K1) e la velista Caterina Banti (oro con Ruggero Tita sul Nacra 17), tutto reduci dai Giochi di Parigi.