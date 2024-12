Crociato ko al rientro. Hirscher, grave infortunio: "Forse il mio viaggio si è già concluso»

"Forse ho finito il mio viaggio, ciò che resta è l’amore per lo sci". Si chiude come peggio non poteva la stagione del ritorno alle gare di Marcel Hirscher (nella foto), vincitore di 8 coppe del mondo, ritiratosi nel 2019 e tornato proprio quest’anno sotto bandiera olandese. Drammatica la diagnosi dopo una scivolata in allenamento: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro con lieve lesione al sistema della capsula esterna. Dopo tre gare la stagione, e molto probabilmente anche la carriera, ora si è conclusa.

Sorte amara anche per l’azzurra Teresa Runggaldier. La 25enne di Selva di Val Gardena è caduta durante gli allenamenti in attesa dell’esordio in Coppa del mondo di Beaver Creek previsto sabato 14 dicembre con una discesa, seguita domenica 15 da un supergigante. Per lei rottura del legamento crociato e la frattura del perone della gamba destra.