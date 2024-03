Da oggi all’Abetone i migliori talenti italiani e stranieri. Pinocchio sugli Sci, al via la festa finale

Nonostante la stagione invernale non abbia proprio collaborato, alternando mancanza di neve a precipitazioni fin troppo abbondanti, da oggi prende il via all’Abetone la fase finale del Pinocchio sugli Sci, evento sciistico giovanile che tutto il mondo ci invidia ed è arrivato alla 42ª edizione. Le gare sono state spostate più in alto, ma le piste sono comunque in ottime condizioni. Da oggi al 28 marzo l’evento organizzato dallo Sci Club Pinocchio di Pescia con il supporto di Società Abetone Funivie radunerà sulla montagna toscana 1.600 giovani sciatori per le finali Nazionali, i migliori tra i 6.500 atleti provenienti dai 17 comitati regionali che hanno gareggiato nelle selezioni. Da questa selezione in passato sono transitate anche Brignone, Bassino, Marsaglia, le sorelle Curtoni, Blardone, Gut, Vlhova e Sofia Goggia.

Le finali nazionali si svolgeranno da oggi al 25 marzo per le categorie Baby e Cuccioli, Ragazzi e Allievi. Dal 26 prenderanno il via le finali internazionali con la cerimonia e la sfilata, con accensione della fiamma e alzabandiera in Piazza delle Piramidi ad Abetone.

Pieraldo Biagi, chief marketing officer, è stanco ma soddisfatto: "Siamo contenti, anche stavolta i piccoli atleti vivranno una magia che si rinnova da oltre quarant’anni, il villaggio di Pinocchio fa sempre colpo. Peccato per il meteo, che ha complicato le cose, ma se ha avuto problemi di neve anche la Coppa del mondo... Noi siamo comunque sicuri che lo spettacolo sarà all’altezza, anche grazie a Giampiero Danti della Saf e all’agenzia Korus che ci ha seguito per tutto il tour".