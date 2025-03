Discesa Kvitfjell, vittoria di Aicher. Ancora beffate le azzurre, ma Brignone guadagna

Kvitvjell, 1 marzo 2025 – Esattamente come ieri le italiane: quarta, quinta e sesta. Sono stati invertiti i fattori ma il risultato è stato lo stesso. Brignone, Pirovano e Goggia sfiorano ancora una volta il podio (quarta, quinta e sesta) senza raggiungerlo. Il trionfo, stavolta, è stato di Emma Aicher, che ormai è tra le big della disciplina e andrà tenuta d’occhio a Milano-Cortina, in una discesa di Kvitfjell molto adatta alle sue caratteristiche e infatti, con una prova eccezionale, ha beffato Lauren Macuga, che aveva assaporato il successo. Terza la solita Cornelia Huetter, che continua ad accorciare nella coppa di specialità, mentre le italiane si sono accomodate ai piedi del podio, ma con una buona notizia: un altro guadagno di Brignone su Gut Behrami.

Aicher batte Macuga nel finale

Non c’è sole a Kvitfjell e la visibilità è maggiormente piatta, mentre la pista è uguale a quella di ieri, quindi con ampi tratti di scorrimento che possono decidere la corsa. L’attenzione va posta sul salto Motocross, l’ingresso nella parabolica e la solita Tommy Moe che immette sullo schuss finale. Proprio in questo settore Emma Aicher trionfa, prendendosi il miglior parziale della corsa per vincere, con il pettorale 16, in 1’31”69 e appena 3 centesimi di vantaggio su Lauren Macuga, recuperandone 14 nell’ultimo tratto della pista. Bene, ancora una volta, Cornelia Huetter, che si conferma sul podio a 19 centesimi di distanza accorciando ulteriormente nella classifica di specialità. Le azzurre ci hanno provato con grande coraggio, gareggiando alla pari con Aicher per quattro settori su cinque, ma è stato l’ultimo a fare la differenza e il terzetto Brignone, Pirovano, Goggia ha lasciato quasi mezzo secondo negli ultimi 15 secondi di gara. Brignone è quarta a 33 centesimi, con una grande prova nel terzo settore, quello tecnico dove è stata la migliore, ma alla fine ha lasciato qualche centesimo di troppo e ha preceduto di una inezia Laura Pirovano, quarta a 34 centesimi, e Sofia Goggia quinta a 36. E’ comunque un buon risultato di squadra per l’Italia su un tracciato poco adatto e molto utile a Brignone che guadagna ancora su Lara Gut Behrami, settima a 51 centesimi complice un grave errore di traiettoria sull’ultimo salto. A completare la top ten Corinne Suter, Breezy Johnson e una buona Nadia Delago che manda un segnale dopo un periodo opaco. Continua la risalita di Lindsey Vonn oggi quindicesima a 95 centesimi di ritardo. Per effetto di questi risultati, Cornelia Huetter accorcia nella classifica di specialità e ora insegue con 368 punti, sedici in meno di Federica Brignone che è prima con 384, mentre Sofia Goggia è terza con 350. Nella classifica generale la tigre di La Salle conferma la fuga e vola a 1094 punti davanti agli 867 di Lara Gut Behrami. Domenica 2 marzo si chiude con il superg.

Classifica discesa Kvitfjell

1 Emma Aicher 1’31”69 2 Lauren Macuga +0.03 3 Cornelia Huetter +0.19 4 Federica Brignone +0.33 5 Laura Pirovano +0.34 6 Sofia Goggia +0.36 7 Lara Gut Behrami +0.51 8 Corinne Suter +0.54 9 Breezy Johnson +0.62 10 Nadia Delago +0.66