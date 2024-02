Discesa libera Kvitfjell: assente Sarrazin, vittoria Gut-Behrami a Crans Montana

Oggi alle 12 (diretta Raisport ed Eurosport) la discesa libera di Kvitfjell, in Norvegia. Assente Sarrazin, infortunato. Ieri, per la Coppa femminile, la libera di Crans Montana (Svizzera) vinta in casa da Lara Gut-Behrami, ora +105 su Shiffrin nella generale. Quarta Laura Pirovano, quinta Marta Bassino e sesta Federica Brignone. Oggi si replica alle 10.30.