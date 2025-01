E il weekend prossimo si riparte da St. Anton con la velocità. Ljutic ’alla Shiffrin’, un bis da urlo

Zrinka Ljutic pare la candidata perfetta a vice-Shiffrin, ora che la specialista americana dello slalom è ferma ai box. Tra le porte strette di Kranjska Gora trionfa la croata, secondo successo consecutivo e tempo totale di 1.39.62 davanti alla svizzera Wendy Holdener, in testa dopo la prima manche. Sul gradino più basso del podio la svedese Anna Swenn Larsson. L’azzurra Martina Peterlini, unica italiana qualificata per la seconda manche, ha chiuso in ventiquattresima posizione.

Il secondo successo stagionale permette a Ljutic di balzare al comando della classifica generale di Coppa del Mondo e di prendersi il pettorale rosso di leader della graduatoria di specialità. Sono 456 i punti della croata nella generale, 9 in più rispetto a quelli della svedese Sara Hector, terza è Rast con 433; Federica Brignone resta quarta a quota 319. Ljutic leader dello slalom con 309 punti, seconda Rast, terza è Holdener staccata di 44 punti.

La prossima tappa di Coppa del Mondo femminile è prevista a St.Anton, in Austria: sabato 11 e domenica 12 gennaio con una discesa e un superG.