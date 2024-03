È sempre Shiffrin. Vittoria numero 97. L’ora di Brignone

Ancora Mikaela Shiffrin. C’erano dubbi? Le Finali di Saalbach si aprono con il successo numero 97 in Coppa del Mondo della fuoriclasse Usa, che fa suo lo slalom. E’ la vittoria numero 60 tra i pali stretti per l’americana, che in 1’53“22 si è imposta anche nell’ultima prova stagionale con già in bacheca la Coppa di specialità, l’ottava di carriera. Con lei sul podio la norvegese Mina Fuerst Holtmann (1’53“76) e la svedese Anna Swenn Larsson (1’53“85), che era in testa dopo la prima manche. L’unica italiana in gara, la trentina Martina Peterlini, ha chiuso nona realizzando il terzo miglior tempo nella manche decisiva.

Oggi c’è il gigante femminile (8.45 e 11.45, diretta RaiSport ed Eurosport), con la coppa di disciplina ancora in palio e Federica Brignone teoricamente ancora in corsa per la sua conquista, anche se ha ben 95 punti di distacco dalla svizzera Lara Gut-Behrami, che si invola anche verso la conquista della seconda Coppa generale. In lizza oggi anche Marta Bassino.

Tra gli uomini, ieri Marc Odermatt ha fallito alle Finali la decima vittoria di fila in gigante. Il dominatore svizzero, già vincitore della Coppa generale e di spacialità, è scivolato nella seconda manche dopo aver vinto la prima. Ha vinto così il suo connazionale Loic Meillard. Secondo posto per l’andorrano Joan Verdu e terzo l’austriaco Thomas Tumler. Il miglior azzurro è stato il trentino Luca De Aliprandini ma solo 14esimo. In classifica anche Giovanni Borsotti 18esimo ed Alex Vinatzer 19esimo. Oggi lo speciale (10.15 e 13.15, diretta RaiSport ed Eurosport). Due gli azzurri qualificati, Alex Vinatzer e Tommaso Sala.