Entrambe uscite a Plan de Corones dopo i trionfi di Cortina. Brignone-Goggia, gigante amaro. Ora c’è Garmisch per ripartire

Un gigante da dimenticare, per le regine azzurre. Soprattutto con i Mondiali di Saalbach alle porte. Federica Brignone (nella foto) e Sofia Goggia, dopo il weekend trionfale di Cortina, sono infatte entrambe uscite ieri a Plan de Corones. Fede, poi, lo ha fatto nella seconda manche dopo aver fatto il miglior tempo nella prima. E così fa ancora più male. La vetta della classifica generale è ancora della valdostana, ma la svizzera Lara Gut-Behrami, seconda ieri dietro la vincitrice, la 23enne neozelandese Alice Robinson al quarto trionfo in Coppa, ha decisamente accorciato. Brignone è prima a quota 639 punti, l’elvetica segue ora a 55 lunghezze, con 584. Sul podio, ieri, anche la statunitense Paula Moltzan. "Non pensavo che quel dosso mi potesse scaricare così tanto, ho buttato via una grande occasione", le parole di Federica al traguardo per spiegare quel che è successo. Migliore azzurra ieri la friulana Lara Della Mea, undicesima. Potrebbe essere lei la quarta italiana per il gigante a Saalbach. La Coppa del Mondo ora si sposta in Germania, a Garmisch-Partenkirchen. Sabato e domenica sono in programma discesa e superG.

Ordine di arrivo slalom gigante Plan de Corones: 1. Robinson (Nzl) in 1’55”28 2. Gut-Behrami (Sui) a 0”56 3. Moltzan (Usa) a 0”94 4. Colturi (Alb) a 1”22 5. Ljutic (Cro) a 1”32 11. Della Mea (Ita) a 2”15.