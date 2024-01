Fede, gigante dolce-salato: "Avrei potuto osare di più"

Pioggia e neve salata non allontanano dal podio Federica Brignone. Ma nel gigante di Kranjska Gora chi domina meglio di tutte gli elementi è Velerie Grenier (1’50″51). Lara Gut (+0″37) rosicchia decimi e pure un po’ di punti all’azzurra (+0″51), che sulle nevi slovene partiva da strafavorita: pettorale rosso e prima posizione nella classifica di specialità. Niente paura: il terzo posto di ieri cambia poco e niente a livello di gerarchia. Anche perché le condizioni climatiche che costringono gli organizzatori a spargere sale sulle piste per fa indurire la neve rallentano lo strapotere di Shiffrin, solo nona al termine della giornata.

Cinque (podi) su sei per Brignone da inizio stagione, oltre a essere il primo dell’anno nuovo è il 63 in carriera (a -6 dalla leggenda Thoeni): Tremblant, Sölden, Lienz prima dell’odierno terzo posto. Un buon bilancio: "Sono contentissima perché e stata una gara con condizioni molto difficili ed anche se so che avrei potuto osare di più – confessa l’azzurra –. E’ stata una gara con condizioni molto difficili Ci aspettano due supergiganti e una discesa ad Altenmarkt".

E a proposito di tricolore, da segnalare il decimo posto di Marta Bassino che chiude la propria gara con un ritardo di 1″90 da Grenier perdendo un paio di posizioni nella seconda discesa, mentre Sofia Goggia riesce a risalirne tre per inserirsi al 12esimo posto a 2″10. Oggi il programma continua a Kranjska Gora con lo slalom speciale: prima manche in programma alle 9:30 e seconda alle 12:30 (diretta tv su Rai Sport ed Eurosport).

Tempo pazzo ieri anche ad Adelboden, in Svizzera, dove il gigante maschile è stato fortemente influenzato da una fitta nebbia. Ma il campione di casa Marco Odermatt ha dominato comunque in 1.54.06. Il quarto successo stagionale lo porta sempre più verso la terza coppa del mondo consecutiva. Secondo il norvegese Aleksander Kilde in 1.55.32 e terzo il croato Filip Zubcic in 1.55.83. Per i colori azzurri, bene Luca De Aliprandini, ottavo in 1.56.18. Oggi si replica con lo slalom: prima manche alle 10.30, seconda manche alle 13.30, diretta Rai Sport ed Eurosport.