Fede infinita: la rimonta porta nella storia

Il contorno epico era già perfettamente allestito: nevicata copiosa in corso, da tregenda, una pista infida, e un nugolo di avversarie da paura – Gut, Shiffrin, Vlhova – da mettere in fila per recuperare dopo una prima manche zeppa di errori, chiusa in sesta posizione con più di un secondo di ritardo.

Serviva solo la protagonista della favola, ed eccola lì: Federica Brignone, che con una seconda manche da eroina centra il trionfo-bis in gigante a Mont Tremblant, Canada, altro nome che profuma di mito. Fede conquista la 23esima vittoria in carriera in Coppa, e in vetta alla classifica delle azzurre con più successi supera Sofia Goggia, ieri decima e sempre più a suo agio in una specialità riscoperta.

Magica Fede, e infinita. Mai aveva firmato una doppietta in Coppa. Ieri poi ha ritoccato il primato della più esperta atleta a vincere in gigante nel massimo circuito. Vederla danzare tra le porte con la visibilità ridotta quasi a zero è stato mistico. Anche perché le quotatissime avversarie, nelle medesime condizioni, sono apparse goffe e sempre in difesa. "Avevo il sole dentro di me, sono orgogliosa", commenta Federica dimostrando anche magnifiche capacità di sintesi. Seconda ha chiuso la svizzera Gut a 33 centesimi, terza la divina Shiffrin (saldamente in vetta nella generale) a 39. Vlhova è scivolata in quinta posizione. Nelle dieci Marta Bassino, ottava.

La Coppa del Mondo torna ora in Europa. Gli uomini – registrando un avvio di stagione fallimentare con sei gare cancellate su sette e dopo il flop totale della trasferta negli Usa con l’annullamento di tutte e tre le gare di Beaver Creek – volano in Francia: in Val d’Isere sabato e domenica ci saranno un gigante ed uno speciale. Le ragazze saranno in Svizzera, a St. Moritz: venerdì superG, sabato discesa e domenica ancora un superG. Tutte gare per Sofia Goggia e le ragazze jet azzurre, comprese Brignone e Bassino.

Gioia Moioli. Giornata da ricordare in azzurro anche nello snowboard. Michela è seconda in Francia a Les Deux Alpes. Un ritorno sul podio in Coppa dopo più di un anno e mezzo, e tanti problemi alla schiena finalmente risolti.