Sci, Hirscher sempre più in bilico per Solden: in Nuova Zelanda tempi alti

Bologna, 24 settembre 2024 – Ci sarà Marcel Hirscher a Solden a fine ottobre per il via della Coppa del mondo di sci sul ghiacciaio del Rettenbach? Il dubbio esiste, fondato, considerando che recentemente l’austriaco aveva affermato che la prima gara stagionale ‘non era nei suoi pensieri’ e negli ultimi giorni si è allenato al caldo in Spagna con la bicicletta. Dopo essere tornato dalla Nuova Zelanda, dove non ha preso parte alle gare Fis a causa delle previsioni meteo, Hirscher non ha praticamente più sciato e questo potrebbe rappresentare un ulteriore indizio sulla scelta di non gareggiare a Solden. Le due settimane in Nuova Zelanda sono state definite buone da Hirscher, ma probabilmente non ideali. Tanti test sui materiali, ma zero gare, nemmeno quelle che aveva in programma a Coronet Peak. Il meteo ha fatto le bizze e non c’erano le condizioni per scendere in pista con elementi utili per il ritorno all’attività agonistica. L’ex campione austriaco, che è tornato dopo 5 anni dal ritiro e che gareggerà sotto bandiera olandese, è rientrato in Europa anzitempo e ha deciso di allenarsi a Maiorca, con clima caldo e utilizzando la bicicletta. Niente sci o quasi, almeno per ora. Non ci sono a oggi certezze su futuri allenamenti sui ghiacciai europei per Hirscher che dunque è sempre più in dubbio per Solden, canonico via di Coppa del Mondo. Inoltre, come sottolineano alcuni media tedeschi e austriaci, in particolare Blick e Kronen Zeitung, come riporta Neveitalia, i tempi di Hirscher in Nuova Zelanda non sarebbero stati competitivi. Il raffronto con i colleghi e compagni di allenamento lo avrebbero visto ancora molto distante, un motivo in più per pensare a un forfait a Solden. Poi c’è la discussione sull’introduzione di una wild card nella Coppa del Mondo, che dovrebbe utilizzare anche Hirscher, ma su cui non ci sarebbe stato dialogo con gli sciatori, alcuni dei quali contrari. Se ne discuterà prossimamente, a ottobre e prima di Solden. Hirscher starebbe allora pensando di posticipare il rientro e farlo solo quando i tempi lo daranno maggiormente competitivo e senza assilli, con nel mirino i mondiali di Saalbach 2025 ma non ancora le Olimpiadi 2026, su cui non si è pronunciato. Tornare dopo cinque anni non è semplice, ma il mondo dello sci e gli appassionati non vedono l’ora di rivederlo. Vale per lui e vale per Lucas Braathen che tornerà con la ‘maglia’ del Brasile. Intanto, in casa Austria si registra un nuovo infortunio. Si è fatto male Joshua Sturm, specialista delle discipline tecniche che ha patito la parziale rottura del muscolo semimembranoso della coscia. Stop di sei settimane che significa saltare il debutto a Solden fissato il 27 ottobre.

