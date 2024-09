Sci, Curtoni torna dopo un anno: “Sensazioni buone, voglio tornare al top”

Bologna, 21 settembre 2024 – Si avvicina il momento del ritorno in pista per Elena Curtoni, 33enne valtellinese e tra le ragazze di punta nel settore della velocità femminile. Ha sfiorato in passato un Coppa del mondo di super g, ma è ferma dal dicembre 2023 quando al primo super g della scorsa stagione si ruppe l’osso sacro in una caduta a Sankt Moritz in Svizzera. Da lì la strada per il recupero è stata lunga, ma dall’estate Curtoni ha potuto alzare i carichi di lavoro e a Ushuaia si sta preparando per la nuova stagione, che per lei partirà a un anno di distanza con le prove americane sulla Birds of Prey di Beaver Creek.

Curtoni: “Sto meglio, metto mattone dopo mattone”

Elena Curtoni si sta allenando in Sudamerica e il suo percorso di rientro alle gare agonistiche procede bene. Smaltita la frattura dell’osso sacro, la Curtoni ha ripreso a lavorare a pieno regime e in Argentina sta svolgendo il grosso del lavoro estivo che sarà poi rifinito a novembre a Copper Mountain, ritiro fondamentale per gli specialisti della velocità visto l’esordio delle gare veloci a dicembre. Cancellato lo Speed Opening di ottobre, ora il reparto velocità punta dritto a dicembre, per cui c’è ancora tempo per lavorare e migliorare ogni situazione fisica, atletica e tecnica. Per Curtoni lavoro sicuramente importante dopo un anno circa di stop: “Le sensazioni sono buone in pista – le sue parole ai canali federali – C’è ancora tanto lavoro da fare visto che rientro da un infortunio e da uno stop lungo, ma mi sono trovata bene sugli sci e mi sento in crescita. Sono concentrata e ottimista”. Come detto, il tempo che separa dall’esordio in gara, a dicembre, è ancora lungo e Curtoni ha tempo per ritrovare le migliori sensazioni in pista. Fino a ora non ci sono stati grossi intoppi e questo è sicuramente un segnale positivo: “In Argentina le condizioni cambiano spesso ed è molto allenante, in più sto provando tante discipline, compreso il gigante”. Grande lavoro dunque sulla fiducia ma ancora di più sulle curve, e il gigante può aiutare i discesisti ad affinare la tecnica sugli sci: “Sto portando avanti un bel lavoro e manca ancora tanto alla fine del raduno – ancora Curtoni – Soprattutto manca tanto tempo all’inizio delle mie gare e potrò contare anche sulla trasferta di Copper Mountain a novembre. Sono concentrata per quel periodo”. Sarà infatti l’ultimo blocco di allenamenti prima delle gare vere, dove conteranno i punti e i risultati. Curtoni vuole arrivare pronta e in forma a dicembre: “Sto mettendo mattone dopo mattone per essere al top nel momento più importante della stagione”.

