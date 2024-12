Fede senza limiti: "La mia vita è una sfida"

Un’altra bandierina sulla carta geografica della storia dello sci, un’altra tacca sul muro sterminato dei record.

I numeri di Federica Brignone erano impressionanti già prima, ieri la campionessa azzurra ne ha aggiunti altri tre vincendo il gigante di Semmering e sfatando un piccolo tabù personale. La trentunesima località diversa in cui è salita su un podio di Coppa del Mondo (per 71 volte...) e la ventinovesima vittoria assoluta le restituiscono anche il titolo di vincitrice più ’matura’ nel circo bianco, a 34 anni e cinque mesi. Oltre che il sorpasso in testa alla classifica generale della coppa, 319 punti sono 18 più della svizzera Camille Rast.

Semmering era terra bruciata, in undici anni Federica aveva faticato ad entrare tra le prime dieci: ieri ha chiuso un’assenza di successi azzurri nella località austriaca che durava da 22 anni (allora fu Karen Putzer).

Lo ha fatto comandando la prima manche e controllando la seconda sulla pista ‘Panorama‘, dove ha chiuso con cinquantasette centesimi sulla svedese Hector e nove decimi sulla neozelandese Robinson (settima l’altra azzurra Marta Bassino).

"Sono di nuovo la vincitrice piu‘ anziana, vorrei battere ancora una volta il mio record – ha detto l’immensa Fede dopo la gara –, ho bisogno di spingere ogni anno il mio limite sempre piu‘ in alto. Semmering mi mancava, era un mio obiettivo, sono contentissima. La mia longevità? Mi piace continuare a sfidare me stessa, negli ultimi anni ho trovato un equilibrio maggiore anche mentalmente, continuo a migliorare e sciare mi piace e mi diverte".

Prossimi appuntamenti (mentre oggi si tiene lo speciale, alle 10.30 e 13.30) nell’anno nuovo, verso i mondiali di Saalbach di febbraio: "Gennaio sarà un mese no stop, tante gare e le tappe italiane a Cortina e Plan de Corones, a cui tengo moltissimo". Il Circo bianco femminile riparte il 4 e 5 gennaio a Kranjska Gora in Slovenia: "Quella sarà la mia prossima sfida", conclude Brignone.

Le avversarie sono avvisate.