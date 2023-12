"Federica Brignone domina la neve di Mont Tremblant: 22esima vittoria in Coppa"

La nebbia spegne i colori accesi delle tute sulle nevi di Mont Tremblant. Poi, quando scende Federica, splende un sole azzurro. Solo lei, davanti a tutte, domina la prova canadese, una pista inedita per la Coppa del Mondo e placa una sete di trionfi che durava da un anno. La valdostana disegna traiettorie perfette nella prova di gigante, piazzandosi al comando sin dalla prima manche. Un condensato di potenza precisione e nervi saldi che le valgono la 22esima vittoria in Coppa, come la collega Sofia Goggia, ma anche il 58esimo podio in carriera.

Meglio di tutte però nella terra della foglia d’acero, l’unica a scendere sotto il muro del 2,15 (2.14.95) al termine delle due manches. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 2.15.16 e terza l’americana Mikaela Shiffrin in 2.15.24. Ma quella nebbia che aveva avvolto il cancelletto di partenza a inizio seconda manche ha iniziato a diradarsi proprio con la la discesa della Valanga azzurra. Una grande prestazione di squadra per l’Italia. Bravissima Marta Bassino 6a in 2.15.99: nella seconda manche gadagna posizioni con una partenza sprint seguita da una sciata precisa. La sciatrice di Cuneo cancella i propri fantasmi, sfruttando un fisico più leggero nella prima parte di gara e tenendo sulla parte veloce, dove però, proprio il fisico non le consente di fare troppa differenza. Ma Bassino ce la mette tutta, e con una buona parte finale riesce a conquistare la sesta piazza definitiva.

Poi c’è lei, Sofia Goggia 7a in 2.16.57 , che pian piano si sta ritrovando anche in gigante. Sul muro – forte della sua sciata potente – stacca le avversarie, presentandosi nel migliore dei modi alle curve più strette, è proprio lì però che commette un paio d’errori. All’arrivo chiede l’ovazione del pubblico, e per lei arrivano cori da stadio. Più indietro Melesi 18a in 2.18.11 mentre Elisa Platino è finita fuori dopo essere stata 30a. La classifica generale di Coppa vede al comando a pari merito Shiffrin con 410 punti davanti a Vlhova con 364 e Hector con 274, Brignone quinta a 220. Nella graduatoria di specialità Lara Gut-Behrami con 245 punti precede Brignone con 220. Oggi un altro gigante, prima manche alle 17, seconda alle 20. Fermi anche ieri gli ’uomini-jet’, dopo la cancellazione di venerdì, si sono visti annullare anche la seconda discesa libera di Beaver Creek negli Stati Uniti. Tutta colpa del maltempo. Brignone intanto festeggia, mentre la nebbia ha lasciato il posto al cielo...Azzurro.

Gabriele Tassi