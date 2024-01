Feller vince ad Adelboden, ottavo Tommaso Sala

Adelboden, 7 gennaio 2024 - Parla austriaco lo slalom di Adelboden che ha chiuso la tappa svizzera di Coppa del Mondo. La firma è quella di Manuel Feller che ha rimontato dalla quarta piazza della prima manche e sfruttato le indecisioni dei due norvegesi Atle Lie McGrath e Alexander Steen Olsen, che erano in testa a metà gara davanti a Tommaso Sala. L'Italiano ha poi chiuso settimo, ma è comunque un discreto segnale dopo un periodo difficile. Austria dunque in trionfo in Svizzera con Feller che si prende il pettorale rosso di specialità.

La gara: Sala ci ha provato, Feller il migliore

La prima manche aveva parlato norvegese con Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath ai primi due posti, esattamente con cinque centesimi di distanza. Ma c’era anche l’Italia con un ottimo Tommaso Sala terzo a 23 centesimi e migliore dei primi otto pettorali e scavalcato solo dai pettorali 12 e 15 dei Norge. In lotta per il podio era rimasto anche il tedesco Linus Strasser a 38 centesimi, davanti all’austriaco Manuel Feller a 45 centesimi. Non ancora ottimale Henrik Kristoffersen che non ha sfruttato il pettorale uno con il sesto posto a mezzo secondo dalla vetta al pari del sorprendente Samuel Kolega con il 25. E’ invece uscito Alex Vinatzer, che conferma il momento no in slalom: l’altoatesino ha incrociato le punte a metà tracciato. Piccola delusione elvetica nella gara di casa con Zenhaeusern che è stato il migliore delle prima manche con l’ottavo tempo a 65 centesimi. Per quanto riguarda gli altri italiani, Tobias Kastlunger si è qualificato con il venticinquesimo tempo e Stefano Gross con il ventisettesimo, mentre hanno mancato l’accesso alla seconda Maurberger, Barbera e Canins. Nella seconda manche ottima rimonta di Dominik Raschner, che risale di ben 13 posizioni fino alla terza piazza, fermato solo dal connazionale Manuel Feller, che incanta nella seconda manche e si impone battendo i due norvegesi che erano in testa a metà gara. McGrath si presenta all’ultimo intermedio in vantaggio, ma alla fine l’austriaco gli è davanti di soli due centesimi. Male invece Steen Olsen che esce dopo pochissime porte e dice addio al successo. Vince dunque Feller in 1’52”62 con 2 centesimi su McGrath e 23 su un grande Raschner. E Tommaso Sala? Non ha voluto rischiare più di tanto e alla fine si è accontentato di un piazzamento in top ten che garantisce un buon bottino di tempo: è settimo a 52 centesimi di ritardo dal vincitore, segno di una disciplina molto combattuta. Niente podio nemmeno per Linus Strasser che rimane quarto a 30 centesimi di ritardo, davanti allo svizzero Marc Rochat, primo elvetico, quinto a 44 centesimi. Si conferma in sesta piazza il croato Kolega con un ottimo risultato col pettorale 25, poi appunto Sala settimo, Luca Aerni ottavo, Timon Haugan nono e Daniel Yule decimo a 86 centesimi. Ancora delusione per Henrik Kristoffersen che ha commesso un grave errore nella seconda manche e ha chiuso lontanissimo in 28esima posizione. Per quanto riguarda gli altri italiani, discreto Tobias Kastlunger, sedicesimo a 1”20, più indietro Stefano Gross solo ventisettesimo. La vittoria porta Feller in testa alla classifica di specialità con 245 punti, secondo è rimasto Marco Schwarz a 180, ma la sua stagione è finita per infortunio, mentre terzo è Dave Ryding oggi solo ventunesimo.

Classifica slalom Adelboden

1 Manuel Feller 1’52”62 2 Atle Lie McGrath +0.02 3 Dominik Taschner +0.23 4 Linus Strasser +0.30 5 Marc Rochat +0.44 6 Samuel Kolega +0.49 7 Tommaso Sala +0.52 8 Luca Aerni +0.64 9 Timon Haugan +0.69 10 Daniel Yule +0.86