Finali Saalbach, slalom femminile: favorite e orari tv

Bologna, 15 marzo 2024 – Ultima gara della stagione per Mikaela Shiffrin. La campionessa americana prenderà parte solo allo slalom speciale nelle finali di Coppa del mondo di Saalbach, significa che per Fede Brignone il secondo posto in classifica dovrebbe essere quasi cosa fatta. Dopo l’infortunio di Cortina, che di fatto ha precluso le possibilità di vincere la coppa del mondo generale, Shiffrin è tornata in gara solo ad Are, vincendo lo slalom, e farà altrettanto a Saalbach, saltando dunque gigante, super g e discesa. La coppa di specialità è ormai nelle sue mani matematicamente, ma Mikaela vuole chiudere con un successo. Per l’Italia solo una qualificata tra le miglior venticinque, ovvero Martina Peterlini, mentre Federica Brignone, che aveva più di 500 punti e avrebbe potuto partecipare, ha deciso di concentrarsi sul gigante di domenica.

Le favorite

Come per il gigante maschile con Marco Odermatt, anche nello slalom femminile c’è una favorita assoluta nonostante il recente rientro da un infortunio. La classifica di specialità parla chiaro per Mikaela Shiffrin che ha 730 punti, vinta matematicamente la sfera di cristallo, contro i 505 di Petra Vlhova, assente per infortunio, e i 492 di Lena Duerr. L’americana è grande favorita dell’ultimo slalom, ma dovrà stare attenta non solo alla tedesca ma anche alla svizzera Michelle Gisin, senza dimenticare le temibili svedesi Anna Swenn Larsson e Sara Hector. Tante le possibili outsider, partendo da Camille Rast, passando per Zrinka Ljutic, Paula Moltzan, e per chiudere con il terzetto austriaco costituito da Liensberger, Huber e Truppe. In casa Italia una sola partecipante ed è Martina Peterlini, ventiquattresima nella classifica di specialità.

I pettorali

Questo l’ordine di partenza:

1 Sara Hector

2 Anna Swenn Larsson

3 Lena Duerr

4 Katharina Liensberger

5 Mikaela Shiffrin

6 Zrinka Ljutic

7 Michelle Gisin

8 Ali Nullmeyer

9 Leona Popovic

10 Melanie Meillard

11 Katharina Truppe

12 Katharina Gallhuber

13 Katharina Huber

14 Paula Moltzan

15 Camille Rast

16 Dzenifera Germane

17 Andrea Slokar

18 Chiara Pogneaux

19 Neja Dvornik

20 Mina Fuerts Holtmann

21 Martina Dubovska

22 Martina Peterlini

23 Lara Colturi

Orari tv

Lo slalom di Saalbach si disputa sabato 16 marzo con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, in streaming su Raiplay.