Finali Saalbach, slalom maschile: favoriti e orari tv

Saalbach, 16 marzo 2024 - Si chiude la coppa del mondo maschile delle prove tecniche con lo slalom speciale di Saalbach in programma domenica 17 marzo. Il gigante maschile di sabato ha privato Odermatt della soddisfazione di vincere tutte le gare della disciplina in stagione e di raggiungere il record di Stenmark con 14 giganti consecutivi vinti e ora dovrà ripartire da capo con la sua striscia. Un peccato. Per quanto riguarda i pali stretti, invece, la situazione della coppa di specialità è già definita con la vittoria Manuel Feller che si è presentato all’ultima gara con 635 punti in classifica davanti ai 466 di Linus Strasser e i 359 di Loic Meillard. Due gli italiani qualificati tra i primi venticinque: Tommaso Sala diciassettesimo con 136 punti e Alex Vinatzer ventunesimo con 113.

Favoriti

Tra i sette migliori della classifica di merito il favorito sembra essere l’austriaco Manuel Feller, anche se su neve primaverile lo svizzero Loic Meillard, vincitore sabato in gigante, può essere molto pericoloso. Attenzione ovviamente al tedesco Linus Strasser e soprattutto all’ex campione olimpico Clement Noel, reduce da una stagione sottotono rispetto al suo talento cristallino. Altri protagonisti possono essere i norvegesi Timon Haugan e Henrik Kristoffersen. L’uomo da neve primaverile è anche Daniel Yule, autore in stagione della più grande rimonta di sempre a Chamonix da trentesimo a primo. Nel secondo sotto gruppo di merito troviamo tutti sciatori pericolo, partendo da Dave Ryding, passando per Marc Rochat e Kristoffer Jakobsen e chiudendo con Fabio Gstrein e Johannes Strolz. Gli italiani sono invece nel terzo gruppo con Tommaso Sala e Alex Vinatzer unici rappresentanti in gara.

I pettorali di partenza

1 Linus Strasser 2 Henrik Kristoffersen 3 Manuel Feller 4 Timon Haugan 5 Loic Meillard 6 Clement Noel 7 Daniel Yule 8 Dominik Taschner 9 Dave Ryding 10 Marc Rochat 11 Fabio Gstrein 12 Atle Lie McGrath 13 Steven Amiez 14 Kristoffer Jakobsen 15 Johannes Strolz 16 Tommaso Sala 17 Samuel Kolega 18 Michael Matt 19 Luca Aerni 20 Alex Vinatzer 21 Albert Popov 22 Alexander Steen Olsen 23 Aj Ginnis 24 Sebastian Holzmann 25 Lenz Haechler

Dove vederlo in tv

Lo slalom di Saalbach si disputa domenica 17 marzo con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30 con doppia diretta tv su Raisport Hd ed Eurosport 1, canale 210 di Sky. In streaming su Raiplay, Discovery Plus e Dazn.