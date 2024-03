Sci di fondo, Johaug torna in gara ai campionati norvegesi: obiettivo Mondiali 2025

Bologna, 19 marzo 2024 – Therese Johaug torna in gara. La campionessa norvegese ritenta la via dell’agonismo con un obiettivo chiaro: i Mondiali 2025. Dopo uno stop di due anni e la nascita del figlio, l’ex campionessa olimpica classe 1988 si è iscritta alla 30 chilometri dei campionati norvegesi per testarsi in ottica campionati mondiali di Trondheim 2025. La notizia ha una rilevanza importante perché Johaug ha all’attivo tre coppe del mondo di sci di fondo, tre ori alle Olimpiadi e ben 10 medaglie d’oro mondiali. E’ stata una delle atlete più vincenti degli ultimi venti anni.

Norvegia senza vittorie dopo 20 anni

La Norvegia da sempre è il Paese padrone dello sci di fondo, ma in questa stagione è caduta in una crisi netta al femminile dove non è arrivata una singola vittoria in gare distance e non accadeva da ben 20 anni. Se al maschile c’è l’imbarazzo della scelta con Klaebo e Amundsen, al femminile il ritorno di Johaug può servire a rilanciare il movimento e per ora la campionessa di Os si è iscritta alla gara in skating dei campionati mondiali norvegesi sulla distanza di 30 chilometri. Una sorta di prova generale in vista di Trondheim 2025 dove la prova più attesa da Johaug è la 50 chilometri, per la prima volta in calendario al femminile in un mondiale. La stessa Johaug ha confermato l’idea di guardare ai mondiali e, chissà, pure alle Olimpiadi 2026: “La 30 non deciderà se andrò ai Mondiali, ma è un piccolo passo in quella direzione - le sue parole a NRK - La prima cosa è vedere come sto con un numero sul petto e quali sensazioni ricaverò, ma sul Mondiale non c’è ancora nulla di deciso anche perché non sono sicura della mia forma”. Ovviamente, se ha deciso di partecipare alla 30 dei campionati norvegesi significa che gli allenamenti sono andati bene: “Penso di stare bene, ma devo tararmi con i ritmi di un campionato nazionale - ancora Johaug - Mi sono allenata molto, ma da sola e senza riferimenti non è facile. Ci sono molte atlete in forma e che andranno veloci e per me può essere una gara decisiva per il futuro”.

La Norvegia spera dunque nel rientro della sua grande campionessa perché in stagione sono arrivate cinque vittorie nelle Sprint con Kristine Skistad, ma nessuna su distanza e non accadeva dal 2004. Johaug ha abbandonato l’agonismo al termine della stagione 2021/2022 e nel frattempo ha avuto anche un figlio, così sabato 23 marzo si metterà alla prova per capire se il percorso verso Trondheim 2025 potrà essere fattibile come velocità, condizioni di forma e ritmo in una gara vera e propria.