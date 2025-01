Gigante, doppietta Norvegia. Schladming, Steen Olsen beffa Kristoffersen

Alexander Steen Olsen (nella foto) ha vinto lo slalom gigante in notturna di Schladming. Il 23enne norvegese, secondo al termine della prima manche, ha chiuso con il crono complessivo di 1’42”75, precedendo di 39 centesimi il connazionale Henrik Kristoffersen e di 60 lo svizzero e leader della classifica generale Marco Odermatt. Quarto, a 61 centesimi da Steen Olsen, l’altro elvetico Loic Meillard, in testa al termine della manche iniziale. Il migliore degli italiani è Luca De Aliprandini, 14esimo a 0”98, in una gara corta caratterizzata dal maltempo e dalle alte temperature.

Stasera si replica sempre in notturna nella località austriaca, ma con lo slalom speciale (17.45 e 20.45, diretta RaiSport ed Eurosport2). Alex Vinatzer, reduce dallo splendido secondo posto nello slalom di Kitzbuehel, ma anche dalla mancata qualificazione per la seconda del gigante di ieri, è chiamato a dare un segnale chiaro di forma in vista dell’impegno iridato di Saalbach.

Ordine di arrivo slalom gigante di Schladming: 1. Steen Olsen (Nor) in 1’42”75 2. Kristoffersen (Nor) a 0”39 3. Odermatt (Sui) a 0”60 4. Meillard (Sui) a 0”61 5. Brennsteiner (Aut) a 0”69 14. De Aliprandini (Ita) a 0”98 23. Della Vite (Ita) a 1”45 28. Borsotti (Ita) a 1”99.

Classifica generale di Coppa del Mondo: 1. Odermatt (Sui) 1066 punti 2. Kristoffersen (Nor) 714 3. Meillard (Sui) 592 4. McGrath (Nor) 508 5. Braathen Pinheiro (Bra) 474 12. Casse (Ita) 319 22. Vinatzer (Ita) 221 28. De Aliprandini (Ita) 196 29. Paris (Ita) 192 45. Franzoni (Ita) 139.