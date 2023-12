Gigante. Odermatt pigliatutto. L’Alta Badia è sua

Odermatt trionfa in Alta Badia e firma la quinta vittoria consecutiva in gigante. Nella discesa decisiva, il croato Filip Zubcic sembrava aver messo a segno la manche perfetta, ma Odermatt con il tempo di 2’29”23 ha saputo comunque precederlo di 19 centesimi. Sul terzo gradino del podio dolomitico sale lo sloveno Zan Kranjec con un distacco ’enorme’ di 2”26. Giovanni Borsotti è il migliore degli italiani con il quattordicesimo tempo, a 4”09 da Odermatt. Il piemontese dopo un’ottima prima manche (decimo tempo con il pettorale 22) lascia alcune posizioni sul terreno della seconda manche. Percorso inverso invece per Alex Vinatzer. Il gardenese prosegue il percorso di crescita in gigante e chiude 19esimo (+4”72). A punti anche Hannes Zingerle, 24esimo a 6”32. Uscito nella seconda manche invece Filippo Della Vite, quattordicesimo a metà gara e scivolato sul ghiaccio della Gran Risa. Analoga sorte nella prima manche per Luca De Aliprandini. Oggi in Alta Badia è in programma un nuovo gigante, con prima manche alle 10 e seconda alle 13:30, in chiaro su Rai 2.