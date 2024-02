Sci, gigante Palisades Tahoe: favoriti e orari tv

Bologna, 23 febbraio 2024 – La Coppa del mondo di sci alpino riparte nel weekend dal nord America con la tappa di Palisades Tahoe. In programma due gare tecniche, sabato 24 febbraio il gigante e domenica 25 lo slalom. Tra le porte larghe l’autentico cannibale corrisponde al nome di Marco Odermatt, che dopo sei gare è a punteggio pieno e cerca di eguagliare alcuni mostri sacri dello sci alpino. Con cinque gare da disputare l’elvetico cerca un clamoroso en plein stagionale e obiettivamente in pochi sembrano in grado di fermarlo. Diventerebbe per lui storico vincere tutte le gare di gigante in stagione, portando a casa la coppa di specialità della disciplina più amata ma essendo in lotta anche per quella di discesa e in quella di super gigante. Se in libera, ad una gara dalla fine, c’è ancora Cyprien Sarrazin distante 42 punti, difficile ma fattibile, in super g la coppa di specialità è praticamente in cassaforte con una gara da disputare e 81 punti di vantaggio su Vincent Kriechmayr. Sostanzialmente è già vinta quella generale dato l'infortunio a metà stagione del rivale più accreditato, ovvero Marco Schwarz, a cui si è aggiunto quello successivo di Aleksander Aamodt Kilde.

Chi è riuscito a vincere tutte le gare di una disciplina

Per ora Marco Odermatt viaggia a sei vittorie su sei giganti in stagione e cerca l’en plein nelle prossime cinque. Nella storia dello sci alpino solo a quattro sciatori è riuscito di vincere tutte le gare in calendario nella stessa disciplina. Il primo fu Jean Claude Killy, al quale è dedicato una pista, nel 1967 in discesa, poi Anne Marie Morse Proll nel 1973, sempre in discesa, Ingenar Stenmark nel 1979 nel gigante e infine a Vreni Schneider nel 1989 in slalom. Odermatt può entrare nella ristretta cerchia di campionissimi.

I favoriti

La classifica di specialità parla chiaro e il favorito assoluto del gigante di Palisades Tahoe è uno solo: Marco Odermatt. Sei su sei per lo svizzero che è a quota 600 punti, con distacco abissale sul secondo, Filip Zubicic (314) e sul terzo Zan Kranjec (271). Questo denota l’imponente superiorità dell’elvetico che ha mancato la vittoria a Kvitfjell su discipline veloci ma sarà pronto a riscattarsi nell’amato gigante. Per quanto riguarda i possibili protagonisti vanno citati anche Henrik Kristoffersen, Manuel Feller, Marco Schwarz e Joan Verdu. Possibili outsider River Radamus, Stefan Brennsteiner e Alexander Schmid. In casa Italia ci proveranno Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, le tre carte migliori, ma si registrano anche importanti miglioramenti da parte di Alex Vinatzer che può stabilmente stare in top ten.

Dove vederlo in tv

Lo slalom gigante di apertura della tappa americana di Palisades Tahoe si disputa sabato 24 febbraio in orari serali in Italia: prima manche fissata per le ore 19 e seconda manche alle ore 22. Doppia diretta tv. Live su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Sulla tv nazionale, per ora, non è stato inserito in programmazione l'evento sui canali tradizionali, su Raisport Hd c'è il campionato di volley, e il gigante americano è segnalato in live streaming su Raiplay 3 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati.