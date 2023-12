Goggia ai piedi del podio, oggi tocca al super G. L’influenza frena Sofia

Sofia Goggia ai piedi del podio nella discesa in Val d’Isere, ma non fallisce del tutto l’attacco a Shiffrin in classifica. Leggermente influenzata, l’azzurra ha chiuso 4ª la gara vinta da Jasmine Flury con il tempo di 1’43”37, ventidue centesimi in meno della connazionale Joana Haehlen e di 0”24 sull’austriaca Huetter. "Ho sbagliato e sono stata scaricata bassa di linea da un dosso. Dopo l’atterraggio dal salto ho sentito la stanchezza nelle gambe e non sono riuscita a spingere a tutta. Sono un po’ influenzata ma non può essere una scusa", ha detto Goggia, comunque leader della classifica di specialità con 130 punti, complice l’assenza di Mikaela Shiffrin. Federica Brignone ha chiuso ottava a 94 centesimi da Flury. Diciassettesimo posto finale per Laura Pirovano mentre Marta Bassino è 19^ ad 1”54 seguita da Nicol Delago (20^a 1”57) con la sorella Nadia Delago 26^ a 1”86. Oggi il Super G alle 11 (Rai 2).