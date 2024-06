Goggia torna sugli sci quattro mesi dopo l’infortunio: “Procediamo senza fretta”

Bologna, 18 giugno 2024 – Sofia Goggia è tornata sugli sci. Dopo oltre quattro mesi dalla rottura del pilone tibiale della gamba destra, in seguito a una caduta in allenamento sulla pista Casola Nera, l’ex campionessa olimpica è tornata in pista. Lo aveva anticipato in una delle ultime interviste sul finire della stagione che avrebbe provato a tornare sugli sci tra giugno e luglio. Detto, fatto. Goggia ha postato sui suoi canali social una foto sulle piste dello Stelvio con gli sci ai piedi per le prime curve in allenamento dopo il grave infortunio. E’ partita la caccia alla nuova stagione, che prenderà il via a fine ottobre a Solden, come da tradizione sul ghiacciaio del Rettenbach, e l’inseguimento a quel titolo mondiale che sempre le è sfuggito. Appuntamento per Saalbach a febbraio 2025.

E’ solo il primo passo per Goggia che disegnerà con calma, senza forzare, le prime curve in pista tra giugno e luglio, poi si inizierà a fare sul serio da agosto, quando la preparazione estiva inizierà ad entrare nel vivo. Lì Goggia tarerà meglio la propria condizione sugli sci e il suo feeling con la velocità, lei che ha sempre sostenuto che un infortunio è sempre difficile da recuperare dal punto di vista mentale più che fisico. Le scorie nella testa possono rimanere. Fisicamente, dunque, Goggia sta bene e ha addirittura anticipato i tempi e ora si tratta di riprendere confidenza con la velocità. E’ comunque un primo passo importante essere tornata sugli sci, lei che non ha potuto conquistare la quinta sfera di cristallo in discesa libera proprio a causa dell’infortunio invernale. Ci riproverà la prossima stagione, con l’obiettivo principale dei mondiali in un biennio che porterà a Milano-Cortina, la missione di Sofia Goggia che non ha mai nascosto la ferrea volontà di vincere l’Olimpiade in casa. Ci pensa fin da quando è avvenuta l’assegnazione e soprattutto vuole riprendersi l’oro sfuggito nel 2022, quando fu argento a causa della caduta a Cortina d’Ampezzo e lo straordinario recupero record. Intanto, la prima gioia per essere tornata sugli sci: “Quattro mesi dopo le prime curve – il post di Goggia su Instagram – Procediamo, senza fretta ma senza sosta. Animus Pugnandi. Ci vorrà del tempo, calma e pazienza, ma è già tanto essere sulla neve. Un sentito grazie a chi mi supporta…e sopporta”. Come detto, la Coppa del mondo partirà il 26 e il 27 ottobre da Solden, ma Sofia potrebbe decidere di partire direttamente dalla prove veloci di Beaver Creek a dicembre, considerando che prima ci saranno gli slalom Levi e Gugl, poi slalom e gigante a Killington e i due giganti di Mont Tremblant.