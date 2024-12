Goggia, un podio tira l’altro. Vonn torna e sfiora già la top 10

Sofia Goggia è sempre lei. Ma pure Lindsey Vonn, che a 40 anni, e dopo più di un lustro senza gare, quasi arriva in top 10 al rientro, e si piazza quattordicesima.

Il superG di St. Moritz è stato grandi firme, quasi l’effetto di una magnifica macchina del tempo. Terza gara dopo il ritorno dal grave incidente del 5 febbraio scorso, e terzo podio per Sofia, sempre più stella del circo bianco. Per la bergamasca è arrivato il podio il n.57 in carriera conquistando una bel terzo posto (1.15.51). La vittoria è andata alla austriaca Cornelia Huetter, davanti alla mai doma Lara Gut-Behrami, con le italiane agguerritissime ad occupare in fila – dopo Goggia, Elena Curtoni, Federica Brignone e Laura Pirovano – ogni posizione in classifica sino alla sesta.

"Questo è sempre un superG da interpretare, con tanti dossi, punti ciechi, un terreno molto mosso – ha commentato Goggia a fine gara –. Non ho sciato molto bene e mi sentivo più tesa rispetto alla settimana scorsa. Non è stato facile capire la condizione della neve: ho sciato veloce solo a tratti, a scatti. Ma tre podi in tre gare non è assolutamente male: chiaramente so che rispetto a come ho sciato oggi c’è ancora del margine. Ma va bene, non sempre tutte le ciambelle escono col buco", ha concluso l’azzurra sempre esigentissima con se stessa e prontissima per la gara di oggi (altro superG, ore 11, diretta RaiSport ed Eurosport). "Sono molto soddisfatta. E mi sento molto bene – ha detto invece il mito Lindsey –. Pensavo soprattutto a portare a termine la gara, senza forzare, ma domani (oggi, ndr) sarà diverso e attaccherò". Da rimarcare la quarta piazza di Curtoni, che proprio un anno fa cadde rovinosamente sulla Corviglia.

Tra gli uomini, invece, successo n.40 in carriera e terzo stagionale per lo svizzero Marco Odermatt che si è imposto nettamente (2.03.10) anche nella discesa di Val Gardena sulla Saslong tornando così anche in testa alla generale di Coppa. Secondo il suo giovane connazionale Franjo von Allmen in 2.03.55 e terzo, ad un solo centesimo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Anche in questa gara il miglior azzurro è stato il piemontese Casse, 14esimo, vincitore venerdì in superG. Dominik Paris ha chiuso invece 25esimo. Ora la tappa dolomitica passa nella vicina Val Badia: oggi gigante sulla Gran Risa (9.45 e 13.15, diretta RaiSport ed Eurosport) con Luca De Aliprandini che punta a tornare sul podio.