Gurgl, che Shiffrin: vittoria numero 99. Colturi seconda a 18 anni dopo l’addio all’Italia

Mikaela Shiffrin è sempre più imbattibile, soprattutto nello slalom, e a Gurgl in Austria fa registrare la vittoria n. 99 della carriera in Coppa, con il tempo di 1’40″22. Arriva il primo, storico, podio per l’Albania, grazie al secondo posto di Lara Colturi (nella foto), 18enne, a 55 centesimi dalla star americana, ed è il primo podio anche per la 25enne elvetica Camille Rast, a 57 centesimi. Colturi, figlia dell’ex campionessa olimpica di superG Daniela Ceccarelli, ha cambiato nazionalità due anni fa per disaccordi con la Federsci. Martina Peterlini, 20esima, la migliore azzurra. Oggi, lo slalom maschile sempre a Gurgl (10.30 e 13.30, diretta RaiSport ed Eurosport 1).