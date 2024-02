Sci, Hintermann vince a sorpresa la discesa libera di Kvitfjell

Kvitfjell (Norvegia), 17 febbraio 2024 – La discesa libera di Kvitfjell premia lo svizzero che non ti aspetti: nel giorno in cui Marco Odermatt, anche grazie all'assenza del rivale Cyprien Sarrazin, può mettere le mani sulla Coppa del Mondo di specialità, a vincere è invece Niels Hintermann, che scende in 1:44.62 sfruttando anche le migliori condizioni della pista. A completare il podio sono Vincent Kriechmayr e Cameron Alexander, attardati rispettivamente di 8 e 19 centesimi, mentre il miglior italiano è Guglielmo Bosca, seguito da Dominik Paris e Christof Innerhofer, tutti appena fuori dalla top 10. Quanto ad Odermatt, matura 'solo' un sesto posto in coabitazione con Ryan Cochran-Siegle che da un lato sa di occasione persa, ma dall'altra significa mettere ulteriore fieno in cascina per chiudere definitivamente i giochi di specialità e quelli complessivi.

La cronaca

Il primo colpo di scena della gara era arrivato nella giornata di venerdì, con l'infortunio al polpaccio che allontana dalla pista Cyprien Sarrazin. La strada sembra così spianata per Marco Odermatt, che come tutti deve fare i conti con il vento nella parte alta. Prima però al comando balza Niels Hintermann grazie a un tempo di 1:44.62: il fuoriclasse svizzero scende per superare il connazionale, ma la missione non riesce, con un ritardo di ben 75 centesimi al traguardo. Tocca poi a Dominik Paris, che vede luce verde finché non si inclina sul fianco sinistro, perdendo un'eternità: per il primo degli azzurri il ritardo finale è di 1 secondo esatto. Il secondo italiano in gara è Florian Schieder, che appare fuori dalla lotta per il podio già dai primi metri di gara. Tocca poi a Mattia Casse, che finisce sulle strisce blu e perde subito tanto: l'impressione è che tutti stiano accusando le conseguenze della lunga interruzione dovuta alla caduta di Nils Allègre, con l'illuminazione della pista cambiata di colpo. Il prossimo azzurro al via è Christof Innerhofer, che è velocissimo nella parte alta prima di perdere terreno. La parte bassa diventa più veloce e scorrevole: prova ad approfittarne Guglielmo Bosca, che manca di poco l'accesso nella top 10.

Classifica discesa libera di Kvitfjell

1) Niels Hintermann (SUI) in 1:44.62

2) Vincent Kriechmayr (AUT) +0.08

3) Cameron Alexander (CAN) +0.19

4) Bryce Bennett (USA) +0.29

5) Franjo Von Allmen (SUI) +0.43

6) Marco Odermatt (SUI) +0.75

6) Ryan Cochran-Siegle (USA) +0.75

8) Josua Mettler (SUI) +0.77

9) Sam Morse (USA) +0.79

10) Miha Hrobat (SLO) +0.89

Classifica Coppa del Mondo di discesa libera

1) Marco Odermatt (SUI) 556

2) Cyprien Sarrazin (FRA) 510

3) Dominik Paris (ITA) 345

4) Vincent Kriechmayr (AUT) 298

5) Bryce Bennett (USA) 257

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 1.546

2) Cyprien Sarrazin (FRA) 684

3) Manuel Feller (AUT) 669

4) Vincent Kriechmayr (AUT) 567

5) Loic Meillard (SUI) 514