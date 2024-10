Odermatt: “I rientri di Hirscher e Braathen fanno bene allo sci”

Bologna, 2 ottobre 2024 – Si preannuncia una bella Coppa del Mondo, forse una delle più avvincenti di sempre. Marco Odermatt, il dominatore di questa epoca dello sci alpino, da un lato ha perso per strada due avversari, Marco Schwarz e Aleksander Aamodt Kilde, entrambi alle prese con un lungo recupero dai gravi infortuni della stagione scorsa, ma dall’altro se ne ritroverà altri due, Marcel Hirscher e Lucas Braathen. L’austriaco, che gareggerà con la casacca olandese, ha dominato lo sci prima di Odermatt e ha deciso di tornare dopo cinque anni di inattività agonistica, il norvegese, che sarà brasiliano in gara, ha scelto di rientrare dopo un anno di stop ed entrambi cercheranno di essere sufficientemente competitivi per il podio e, soprattutto, per i mondiali di Saalbach 2025. Ma Odermatt non vede un problema grosso il ritorno di due grandi calibri dello sci, anzi tutto può servire per generare ancora più interesse verso questo meraviglioso sport.

Odermatt: “Bene il loro ritorno. Voglio vincere Kitzbuhel”

Tanti gli obiettivi di Odermatt per la nuova stagione, ovviamente rivincere la sfera di cristallo, fare incetta di medaglie mondiali a Saalbach ma soprattutto vincere ciò che finora non ha ancora vinto: Kitzbuhel. La discesa sulla Streif manca ancora nel palmares del campione svizzero che ha fissato subito questa perla dello sci tra i suoi obiettivi principali per il 2025: “Il mio sogno è conquistare la discesa di Kitzbuhel – le sue parole al lancio della nuova stagione con la federazione Swiss Ski – Non sento la pressione di essere il favorito, ma chiaramente punto a vincere ancora e in vista di Solden sono soddisfatto del lavoro svolto”. Odermatt, come Lara Gut Behrami, ha cambiato preparatore atletico a causa della scelta di Rothbauer di separarsi dall’elvetico e così ora i suoi muscoli sono affidati a Alejo Hervas, ex preparatore proprio di Lara Gut. Marco a caccia della quarta coppa, dunque, ma stavolta non avrà Schwarz e Kilde come rivali, ancora lungo il recupero, bensì il ritorno di due pezzi da novanta come Hirscher e Braathen. Odermatt non sembra preoccupato: “Il loro ritorno fa bene al nostro sport e sono sicuro che qualche persona in più accenderà la televisione per vederci”, la risposta del campione in carica. Ma Hirscher non è detto sarà competitivo, perché in Nuova Zelanda ha lavorato sui materiali e non tanto sul tempo, così per Solden, sempre che decida di gareggiare, molti riferimenti saranno incogniti: “Avrò più io da perdere di Hirscher – il commento di Odermatt – Ma è fantastico possa esserci con il pettorale 31 nella gara del suo paese di origine”. Ancora tutta da discutere, invece, la questione wild card, aspetto che per Odermatt non sarebbe corretto nei confronti dei giovani sciatori: “Avere un pettorale basso in ogni disciplina e per tutta la stagione non sarebbe giusto nei confronti degli sciatori che vogliono emergere”, il pensiero di Marco. Manca poco alla partenza, dunque, con le prime gare in programma a Solden il 26 e il 27 ottobre.