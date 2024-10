Hirscher punta Soelden: si allena sul Rettenbach. Brutto infortunio per l’Austria

Bologna, 8 ottobre 2024 – Marcel Hirscher a Soelden il 27 ottobre potrebbe esserci. Mancano meno di tre settimane al via ufficiale della Coppa del mondo di sci alpino 2024/2025 e c’è grande curiosità per il rientro in gara dell’austriaco cinque anni dopo il ritiro. In Nuova Zelanda, dove si è allenato sul finire dell’estate, non ha cercato il tempo e ha lavorato sui materiali, ma col rientro in Europa si è già allenato due volte sul ghiacciaio del Rettenbach, segno che un pensierino per la gara inaugurale c’è ed è concreto. La sua partecipazione è ancora in dubbio e verrà sciolta solo a ridosso dell’evento.

Hirscher torna ad allenarsi con il padre

Dopo una settimana di quasi totale riposo per una bronchite, Marcel Hirscher si è ripresentato sul Rettenbach, dove si era già allenato giorni fa, per una sessione di lavoro assieme al padre. Allenamenti in gigante per l’ex campione austriaco, gareggerà sotto bandiera olandese, che assieme al papà Ferdinand sta cercando di affinare la preparazione in ottica Soelden, dove il 27 ottobre partirà ufficialmente la Coppa del mondo maschile. Il fatto che a meno di venti giorni dalla gara, Hirscher abbia deciso di presentarsi a Solden per allenarsi può essere visto come un indizio della sua partecipazione al gigante di apertura, dove potrebbe gareggiare con il pettorale 31 grazie a una wild card. Non ci sono certezze assolute e Hirscher scioglierà le riserve solo pochi giorni prima, ma quantomeno ci sono indizi sul fatto che ci stia provando, per capire la sua competitività e la sua velocità al cospetto dei migliori sciatori al mondo. In Nuova Zelanda gli allenamenti cronometrici erano stati piuttosto prudenti, si dice sia andato più lento di Alice Robinson, ma il lavoro di Hirscher era stato incentrato sui materiali, i Van Deer, per dare sostegno e informazioni alla sua squadra, che ha in Henrik Kristoffersen la punta di diamante.

Hirscher manca in gara nel circuito maggiore di Coppa del mondo dalle finali di Soldeu 2019 e sul Rettenbach dovrebbe beneficiare di una wild card per partire con il pettorale 31, con possibilità di portare a casa punti importanti. In casa Austria c’è invece una brutta notizia per la squadra femminile: Emily Schoepf, uno dei talenti di maggior spessore, terza in Coppa Europa e vincitrice della coppa di discesa, non potrà prendere parte alla stagione 2024/2025 di Coppa del mondo a causa di un infortunio rimediato a Valle Nevado in Cile. La sciatrice classe 2000 ha patito la lesione del crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro. La velocista si era assicurata un pettorale nominale per il circuito maggiore, ma dovrà rimandare l’appuntamento: “Quando sono scivolata non ho sentito nessun dolore e non c’era vincolo sullo sci, non mi aspettavo questa diagnosi. Sono molto amareggiata perché avevo un posto fisso in discesa, ma accetterò questa sfida per tornare più forte”, le sue parole.