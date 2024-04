Il ritorno di Hirscher, la federazione austriaca conferma. “Comeback con l’Olanda”

Bologna, 24 aprile 2024 - Una notizia clamorosa rischia di sconvolgere la prossima stagione agonistica di sci alpino. Marcel Hirscher, 36 anni suonati, vincitore in carriera di 8 coppe del mondo, 2 ori olimpici e 7 mondiali, sta pensando di tornare in gara per i mondiali casalinghi di Saalbach 2025. Il campionissimo austriaco ha deciso di ritirarsi nel 2019, avviando poi la sua attività imprenditoriale lanciando il marchio di sci Van Deer, la utilizza il suo rivale Henrik Kristoffersen, ma a distanza dei 6 anni la possibilità di disputare un mondiale in casa nella sua Saalbach lo avrebbe stuzzicato e il suo ritorno sarebbe affare concreto. La federazione austriaca ha confermato l’indiscrezione lanciata dal Kronen Zeitung, stesso giornale che lanciò in anteprima la notizia del suo ritiro, ma l’aspetto clamoroso del ritorno di Hirscher è duplice. Non solo l’idea di rimettere gli sci ai piedi, ma anche quella di farlo con un’altra nazionalità. Hirscher, infatti, starebbe pensando di rientrare in gara sotto bandiera olandese, quella della madre, per non togliere posti ai suoi connazionali austriaci.

La federazione: “Ci dispiace, ma appoggiamo la sua scelta”

Sembra dunque tutto confermato: Hirscher vuole i mondiali di Saalbach, a distanza di dodici anni da quelli di Schlamding dove vinse lo slalom davanti a una folla impazzita. Troppo forte il richiamo del mondiale in casa nonostante una assenza dal circuito di cinque anni. L’indiscrezione è confermata dalla federazione austriaca, così come quella della scelta della nazionalità di Hirscher che vuole gareggiare con la Nederlandese Ski Vereniging, ovvero l’Olanda: "Negli ultimi giorni si sono svolti dei colloqui con diverse parti, nel corso dei quali ci è stato comunicato che Marcel Hirscher può immaginare di tornare nel circuito sciistico internazionale - il comunicato della OSV - Come Associazione Austriaca di Sci, ci siamo naturalmente adoperati per offrire a Marcel le migliori condizioni quadro possibili e individuali in caso di ritorno all'attività agonistica alpina e siamo stati in grado di illustrargliele anche in uno scambio personale. Naturalmente, ci dispiace molto che abbia deciso di chiedere un cambio di nazione all'Associazione sciistica olandese (Nederlandse Ski Vereniging/NSV), ma alla fine l'abbiamo anche appoggiata”. Non poteva esserci una rottura dei rapporti tra un grande campione e la federazione, soprattutto dopo i tanti successi maturati in una carriera stellare e dominante. Tutto questo trapela nella seconda parte del comunicato austriaco: “Marcel ha fatto grandi cose per lo sci e per l'OSV. In segno di apprezzamento e nello spirito dell'internazionalità dello sci, la Conferenza dei Presidenti dell'OSV ha approvato oggi all'unanimità la sua richiesta di cambio di associazione", ha spiegato il Segretario Generale dell'OSV Christian Scherer durante una videochiamata ufficiale con i media. Sembra tutto apparecchiato per il ritorno di Hirscher, che dunque dovrebbe rientrare già per la Coppa del mondo con la tuta olandese per arrivare il più pronto possibile a Saalbach. Anche la Fis pubblica un post sul suo account ufficiale in cui rilancia la notizia. E sarebbe un duello stellare con Marco Odermatt, il suo erede come dominio e talento, e Henrik Kristoffersen, il rivale di sempre che ora utilizza i suoi sci Van Deer. In tutto questo va aggiunto anche il ritorno di Lucas Braathen, che aveva annunciato il ritiro un anno fa ma ora ha deciso di rientrare sotto bandiera brasiliana. Che storia.