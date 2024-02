Sci, lutto in casa Holdener: è morto il fratello Kevin a 34 anni

Bologna, 23 febbraio 2024 – Periodo decisamente sfortunato e triste per Wendy Holdener. La campionessa svizzera ha infatti perso il fratello Kevin a soli 34 anni a causa di un cancro. Colpito fin dalla giovane età da una rara forma di tumore, Kevin Holdener è scomparso nelle scorse ore come annunciato in un comunicato dalla federazione elvetica. Kevin, esattamente come Wendy, sognava di intraprendere la carriera agonistica nello sci alpino, ma attorno ai 20 anni è stato colpito da una dura malattia e ha dovuto rinunciare al suo sogno. Dopo una lunga battaglia si è spento.

Una grande forza di volontà

Da diversi anni Kevin Holdener combatteva con una rara forma di cancro, a cui però è riuscito a strappare preziosi anni di vita. E’ stata la federazione svizzera ad annunciare il lutto: "Kevin ci ha impressionato con la sua volontà di sopravvivenza e la sua voglia di vivere, ha sfidato coraggiosamente la malattia ed è riuscito a strapparle ancora qualche prezioso anno di vita”, si legge nel comunicato che riporta le parole della sorella Wendy - La sua morte "ci spezza il cuore e lascia un vuoto nella nostra famiglia e nel nostro ambiente che non sarà mai colmato. Siamo infinitamente tristi”. In questi anni in cui è stato impossibilitato a proseguire la carriera sciistica, Kevin Holdener ha seguito la sorella in veste di manager, rimanendole al fianco in ogni situazione e lottando con la malattia. "Il cancro ha ostacolato il suo sogno di avere una carriera sciistica, oggi è un giorno molto triste", ancora Wendy. E non è stata di certo una stagione fortunata per la classe 1993 che si è infortunata alla caviglia nel mese di dicembre in allenamento e da qualche giorno aveva ripreso ad andare sugli sci puntando la tappa in Svezia di Are e le finali di Coppa del mondo di Saalbach. Holdener è sempre stata abituata a dover lottare nella sua carriera sciistica, perché a fronte di 49 podi la sua prima vittoria in slalom è arrivata solo nel novembre 2022 a Killington negli Stati Uniti e in precedenza era riuscita a vincere solo in parallelo e in combinata. Holdener, che vanta anche un secondo posto in classifica generale nel 2018, ha invece vinto tanto nei grandi appuntamenti con 5 medaglie olimpiche (1 oro a PyeongChang 2018, poi 2 argenti e 2 bronzi) e 6 medaglie mondiali tra cui 3 ori (combinata a Sankt Moritz nel 2017 e combinata e gara squadre ad Are 2019) e 3 argenti. Holdener ha anche vinto due coppe di specialità di combinata nel 2016 e nel 2018, ma oggi quella disciplina è stata tolta dal calendario di Coppa del mondo. Da verificare se, dopo questo lutto, Holdener confermerà la sua intenzione di rientrare in gara per il finale di stagione 2023/2024.