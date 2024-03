Sci, Huetter trionfa in discesa e si prende la coppa: beffata Gut. Italia sul podio, Delago è terza

Saalbach, 23 marzo 2024 – Serviva un incastro perfetto per battere Lara Gut Behrami e Cornelia Huetter lo ha trovato. L’austriaca ha vinto l’ultima discesa stagionale alle finali di Saalbach e approfittato del crollo dell’elvetica per ribaltare la classifica di specialità. Huetter ha trionfato con 100 punti nell’ultima gara, Gut invece non ne ha presi finendo addirittura sedicesima, così la coppa va all’austriaca con 397 punti rispetto ai 369 della svizzera. L’Italia chiude sul podio, non con Federica Brignone, pista troppo adatta alle specialiste, ma con Nicol Delago, che ha chiuso terza a 49 centesimi alle spalle di Ilka Stuhec seconda a 17. La valdostana porta comunque a termine una grande stagione con tre secondi posti nelle varie coppe e il record assoluto di punti in classifica generale.

La gara

Pista con poca pendenza ma diverse ondulazioni, poi ovviamente a fare la differenza è l’adattamento alla neve primaverile viste le temperature molto alte. Tracciato per discesiste pure, con tanti secondi in posizione aerodinamica e numerose parti di scorrimento, mentre solo nel finale ci sono due o tre curvoni tecnico da raccordare. A complicare le cose anche il vento contrario nella zona di piano, un fattore. Gut Behrami ha già all’attivo tre coppe, ma non ha mai vinto quella di discesa e anche stavolta è arrivata la beffa. Merito di una Cornelia Huetter ottima col pettorale 12, capace di difendersi nella parte alta per poi accelerare sensibilmente in fondo e vincere in 1’45”08, rifilando 1”89 a Gut Behrami, solo sedicesima col pettorale 14. La svizzera ad un certo punto ha dovuto sperare che qualcuna togliesse la vittoria a Huetter, le sarebbe stato possibile vincere la sfera di cristallo lo stesso, ma Ilka Stuhec ha terminato in seconda piazza a 17 centesimi, battendo con il pettorale 18 Nicol Delago, terza con il pettorale 17 a 49 centesimi di ritardo. Un altro podio per l'Italia. Queste due hanno tolto di fatto una tripletta austriaca dato che per larghi tratti di gara Ager e Venier erano sul podio, ma alla fine si sono dovute accontentare della quarta e della quinta piazza a 50 centesimi e a 62. Poi ancora Austria con Puchner sesta davanti a Gisin settima e Weidle ottava. Federica Brignone ha potuto fare poco su una pista poco tecnica e tanto scorrevole e alla fine ha chiuso la sua ultima gara stgioanale in nona piazza. Resta però la grande annata con il record di punti totali. Solo diciottesima Marta Bassino. Come detto, vittoria nella coppa di discesa di Huetter con 397 punti davanti a Gut con 369, Goggia, infortunata, con 350 e Venier con 346. Domani si chiude la stagione con la discesa maschile.

Classifica discesa Saalbach

1 Huetter 1’45”08

2 Stuhec +0.17

3 Delago +0.49

4 Ager +0.50

5 Venier +0.62

6 Puchner +0.63

7 Gisin +0.75

8 Weidle +0.81

9 Brignone +1.13

10 Raedler +1.17