Il ritorno di Hirscher. In gara a 35 anni, ma per l’Olanda Il campione di sci Marcel Hirscher si prepara per un ritorno straordinario, nonostante le scarse tradizioni sciistiche dell'Olanda, paese natale di sua madre. Con un palmarès impressionante, Hirscher ha dominato lo sci alpino fino al suo ritiro nel 2019, accumulando numerose vittorie e medaglie.