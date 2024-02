IL WEEKEND DI GARE. In Polonia un doppio gigante parallelo

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato dieci snowboarder azzurri in vista del doppio slalom gigante parallelo di oggi e domani a Krynica, in Polonia. Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Aaron March e Roland Fischnaller saranno impegnati nelle competizioni maschili mentre Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont ed Elisa Fava difenderanno il tricolore in quelle femminili. Una delle nazioni più attese sulla neve polacca è proprio l’Italia, salita sul podio già dieci volte in questa specialità nelle precedenti tappe del massimo circuito. Tra gli uomini riflettori puntati su Bagozza (436 punti), Coratti (405 punti) e Bormolini (394 punti), che nella classifica generale occupano rispettivamente la seconda, la terza e la quarta piazza provvisoria dietro all’austriaco Benjamin Karl (563 punti).

Tra le donne, invece, la migliore delle italiane al momento è Dalmasso (462 punti), quarta alle spalle della tedesca Ramona Theresia Hofmeister (604 punti), dell’austriaca Sabine Schoeffman (522 punti) e della giapponese Tsubaki Miki (481 punti).