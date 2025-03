Impresa in Polonia. Bormolini show si prende anche il titolo generale

Sarà l’aria delle Olimpiadi di Milano-Cortina che si avvicinano velocemente, sarà la voglia di emulare subito l’eterno Fischnaller capace di vincere a 44 anni in Coppa del Mondo, più semplicemente sarà la superiorità di Maurizio Bormolini: sta di fatto che dopo averla sfiorata, il campione di Livigno è riuscito a vincere la Coppa del Mondo di snowboard, a 31 anni. Due anni fa si era fermato a pochissimo da titolo, ieri lo ha ottenuto grazie al secondo posto di ieri nel gigante parallelo a Krynica, in Polonia, dove Bormolini è stato battuto solo in finale all’austriaco Andreas Prommegger per soli 6 centesimi. Sabato aveva già avuto la certezza di vincere la coppa di specialità, ieri si è preso quella generale. Alla fine della stagione manca solo lo slalom di Winterberg, Bormolini ha 850 punti in classifica generale contro i 699 di Prommegger, in gigante parallelo Bormolini ha 612 punti. E ovviamente il sogno olimpico, visto che le gare delle Olimpiadi 2026 si terranno proprio a Livigno per snowboard e freestyle, diventa qualcosa di più vicino. "È un’emozione incredibile, da non descrivere - ha commentato Bormolini -: ho lavorato tanti anni per arrivare a questo traguardo. Devo ringraziare tutti quelli che sono stati importanti per aiutarmi a farlo".

Nella gara femminile, secondo quarto posto consecutivo per Lucia Dalmasso, arrivata alla seconda semifinale di fila ma poi sconfitta prima da Tsubaki Miki e poi da Ramona Hofmeister nella finale per il bronzo. La vittoria è andata alla nipponica Miki che nel duello conclusivo ha avuto la meglio sulla bulgara Malena Zamfirova. Al pari di Bormolini, anche Miki ha messo al sicuro con una gara di anticipo la coppa del mondo generale.