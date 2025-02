In norvegia. Pellegrino all’ultima sprint mondiale: "La pista mi piace, vediamo come va»

"Sarà la mia ultima sprint mondiale e voglio godermela. Mi sembra incredibile ripensare alla mia prima esperienza, nel 2011 a Oslo. Sembra ieri, ma sono passati 14 anni e fa un certo effetto". Parole di Federico Pellegrino che oggi dà l’assalto per l’ottava volta al mondiale (vinto nel 2017), coronamento di una carriera che si concluderà a Milano Cortina 2026. Pellegrino gareggerà oggi nella sprint a Trondheim in Norvegia. "La pista mi piace, è bella, è molto da sprinter. I conti, come sempre, li faremo alla fine".