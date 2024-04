Jacobs, debutto nei 100. In pista a Jacksonville, lanciata la sfida ai big

Marcell Jacobs, ufficiale il debutto a Jacksonville, in Florida, in una super sfida dei 100 metri che vede iscritti anche tre suoi compagni di allenamento, lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown. L’azzurro (orario da definire) sarà in pista per la prima volta nel 2024. L’ultima uscita nei 100 metri risale al 10 settembre 2023 al meeting di Zagabria. Si gareggia nell’evento East Coast Relays, sulla pista dell’Hodges Stadium nella University of North Florida, dove si allena.