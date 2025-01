Goggia e Brignone convocate per Kranjska: la Podgoren porta bene

Bologna, 2 gennaio 2025 – Sofia Goggia e Federica Brignone a caccia di nuovi successi. Riparte la Coppa del mondo di sci alpino femminile e lo fa sabato e domenica sulla storica Podgoren di Kranjska Gora, dove si terranno gigante e slalom come prima tappa del 2025. Le due azzurre guideranno la nazionale, con l’intento di regalare altre soddisfazioni dopo il grande successo di Brignone a Semmering e, soprattutto, tenere aperta la lotta alla classifica generale dove i distacchi sono ancora molto ridotti. E la pista slovena porta abbastanza bene ai colori azzurri…

Goggia e Brignone convocate

Con Mikaela Shiffrin ancora ai box, possibile rientro in gara solo ai mondiali di Saalbach, la lotta alla sfera generale è più aperta che mai. Sono almeno in dieci, per ora, a giocarsela, partendo da Camille Rast, in testa con 351 punti, passando da Ljutic con 334 e Brignone con 319, ma in top ten anche Sofia Goggia con 240 e Katharina Liensberger con 237 sono in ballo. E non c’è niente di meglio di un gigante per la tigre di La Salle per riprendersi il pettorale rosso della generale, mentre quello della coppa di specialità è già suo con 200 punti sui 196 di Sara Hector. Sarà dunque grande spettacolo, con la specialiste Brignone e Bassino ma anche con il rientro di Goggia, al suo primo gigante stagionale dopo un anno. Queste le convocate azzurre: Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. Si gareggia sabato 4 gennaio alle 9.30 con la prima manche e alle 12.30 con la seconda. In slalom sono state invece chiamate Martina Peterlini, Marta Rossetti, le stesse Della Mea e Collomb, completano in team Lucrezia Lorenzi e Vera Tshurtschenthaler, con appuntamento alle 10 e alle 13 di domenica 5 gennaio, tutto in diretta sia sui canali Rai sia sui canali Eurosport. I precedenti sulla pista slovena sono discretamente positivi per la nazionale femminile. Marta Bassino ha vinto nel 2018 per ben due volte in due giorni e in seguito ci ha aggiunto anche un secondo posto nel 2023 e un terzo nel 2022, mentre Federica Brignone ha raccolto un secondo posto nel 2023 e nel 2012 e un terzo posto nel 2024. Anche Sofia Goggia ha ottenuto un podio in gigante nel 2018, quando vinse Bassino, e a completare il quadro dei precedenti si registra anche un secondo posto di Nicole Gius nel lontano 2007. Infine, una buona notizia. Sta meglio Cyprien Sarrazin. Il discesista francese, caduto venerdì scorso nelle prove di Bormio e operato per ridurre l’ematoma subdurale intracranico, farà ritorno in patria e le sue condizioni sono in via di miglioramento. L’operazione, come ha comunicato la federazione francese, è andata bene e i recenti esami hanno escluso ulteriori lesioni tra piede e ginocchio. I tempi di recupero restano molto lunghi, quasi certamente salterà pure i mondiali di febbraio, ma adesso per Sarrazin ci sarà il percorso di riabilitazione nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Lione.