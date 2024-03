Sci, cambia tutto a Kvitfjell: niente discesa e due SuperG. Orari tv

Kvitfjell, 1 marzo 2024 - Cambia in maniera radicale il programma del weekend di Coppa del mondo di Kvitfjell in Norvegia. Il maltempo, abbondante nevicata e nebbia, ha fatto cancellare le due prove cronometrate di discesa libera in programma giovedì e venerdì, così da regolamento, senza almeno una prova, non si potrà gareggiare in discesa. Gli organizzatori hanno dunque deciso di rivoluzionare il programma, tenendo il super g di domenica e aggiungendone un secondo il sabato al posto della libera. Di fatto si può considerare un recupero dei due cancellati in Val di Fassa settimana scorsa e una occasione per Brignone che dunque avrà un super g in più per andare a caccia della coppa di specialità (nel calendario rimane quello delle finali di Saalbach). Come noto, la valdostana insegue a 34 punti di distanza da Lara Gut, intramezzata da Cornelia Huetter che è seconda a quota 5. Le libere, invece, scenderanno a otto totali e rimane in calendario solo quella delle finali di Saalbach.

Sarà ‘triello’ a Kvitfjell sia per la vittoria di tappa sia per la coppa di specialità. Federica Brignone avrà la sua occasione per avvicinare Lara Gut Behrami e Cornelia Huetter, sfruttando due super g di fila, meteo permettendo, per assaltare la sfera di cristallo. Per le favorite si parte da loro tre, ma l’Italia, come noto, ha un’altra carta importante che corrisponde al nome di Marta Bassino, reduce da un ottimo weekend a Crans Montana. Tra le prime del gruppo di merito attenzione a Raghnild Mowinckel, Stephanie Venier, Kajsa Vickhoff Lie, Mirjam Puchner e Michelle Gisin. Tra le outsider attenzione a Laura Gauche e Laura Pirovano. La squadra italiana è poi completata da Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler. Da valutare, inoltre, il bottino di punti con cui uscirà Lara Gut dalla Norvegia in ottica coppa del mondo generale avendo 205 punti su Mikaela Shiffrin, che rientrerà a Are, e 286 su Federica Brignone. Insomma, il fine settimana norvegese, se il meteo sarà clemente, potrebbe risultare decisivo in entrambe le coppe e Brignone, con un buon bottino, potrebbe anche sperare di tornare in gioco per quella generale.

Gli orari tv

Sabato e domenica di supergiganti in quel di Kvitfjell. Il primo si disputerà sabato 2 marzo alle ore 11, il secondo domenica 3 marzo allo stesso orario. Per quanto riguarda la visione in chiaro sarà Rai Due a trasmettere entrambe le gare con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay. A pagamento ci sarà invece la diretta di Eurosport 1, canale 210 di Sky, sia sabato che domenica con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Disccovery Plus e Dazn. Dopo Kvitfjell si andrà ad Are per due discipline tecniche e infine le finali di Coppa a Saalbach in Austria dal 16 al 24 marzo.