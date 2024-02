La kermesse che ha lanciato le star del circo bianco. Pinocchio sugli sci. I talenti del futuro conquistano Moena

Anche la tappa di Moena del Pinocchio sugli sci, la storica kermesse giovanile, si è rivelata un successo sotto la regia di Pieraldo Biagi. La rassegna che ha lanciato campioni come Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino e Lara Gut, tra le altre, è arrivata alla 42ª edizione, e dopo le tappe di Courmayeur e Sappada è approdata a Moena. I successi nelle categoria maschili e femminili sono andati: Under 9 Anita Buffatti (Fiemme) e Andrea Valdambrini (Sport Campiglio); Under 10 Matteo Adnan Moro (Alpe Cimbra) e Sophie Rasom (Fassactive); Under 11 Sveva Dattoli (Wonder Ski) e Lorenzo Fedrizzi (Anaune); Under 12 Achille Salamini (Falconeri) e Camilla Forti (Dolomitica). Purtroppo le condizioni climatiche hanno costretto gli organizzatori ad annullare la tappa che si sarebbe dovuta tenere ad Auronzo di Cadore oggi e domani. Il calendario ora prevede le tappe di Cerreto Laghi il 17/18 febbraio, Courmayeur il 25 febbraio, Madesimo il 2 marzo, Bielmonte il 9-10 marzo. Finali all’Abetone dal 22 al 28 marzo con spettacolo finale di Alexia.