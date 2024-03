La penultima tappa. Pinocchio sugli Sci ad Artesina, poi il grande show all’Abetone

Si avvicina al grande epilogo finale la 42ª edizione del Pinocchio sugli Sci, la rassegna giovanile che nel corso dei decenni ha scoperto tanti campioni di livello mondiale. Le condizioni delle piste hanno spostato la penultima tappa, inizialmente prevista a Bielmonte, sulle piste di Artesina, in provincia di Cuneo, dove tra ieri e oggi sarà completata la selezione di Baby e Cuccioli 1 e 2 per il Piemonte.

L’edizione 2024 ha preso il via il 14 gennaio e si concluderà a fine marzo, dopo aver toccato le diverse regioni d’Italia, con le Finali Nazionali ed Internazionali previste all’Abetone dal 22 al 28 marzo 2024.

"È sempre un’emozione – racconta Franco Giachini, Presidente di Pinocchio Sugli Sci - veder gareggiare le giovani promesse dello sci, che alle volte diventano grandi campioni internazionali come è stato per Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Lara Gut, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Elena Curtoni e molti altri".

Come nelle tappe precedenti, i vincitori della selezione di questi due giorni accederanno all’Abetone per contendersi l’ambito Pinocchio d’oro, Argento e Bronzo delle categorie Baby 1-2 e Cuccioli 1-2, in programma a partire dal 22 marzo 2024, sotto la guida del Chief Officer Marketing Dott. Pieraldo Biagi.

Per tutte le info e il calendario aggiornato visitare il sito www.pinocchiosuglisci.com.