La ‘Tigre’ Fede sulle nevi di casa: "Peccato per la discesa saltata"

L’entusiasmo di scendere sulle nevi di casa e la beffa di una libera che salta – si è messo ovviamente il meteo di traverso – perdendo così l’opportunità di mettere altra distanza fra sé e Lara Gut nella volata per la Coppa del Mondo generale. Federica Brignone, soppesando tutto con la consueta maturità, non vede l’ora di disputare oggi e domani (ore 11, diretta RaiSport ed Eurosport) i due superG di La Thuile che la vedono assoluta vedette, leader di Coppa in stato di grazia – Goggia dixit – e ormai capace di qualsiasi impresa. L’annullamento per maltempo della prova di discesa, ieri, ha comportato la cancellazione della gara di domenica. E quella di sabato sarà tenuta come giornata ’di riserva’ nel caso oggi o domani qualcosa dovesse saltare. "Peccato – dice Federica, fresca di 36esima vittoria in Coppa, sono nove in questa stagione – questa pista si adatta molto alle mie caratteristiche, avrei avuto magari la possibilità di raccogliere qualche altro punto in più rispetto alle mie avversarie, però dobbiamo essere brave ad adattarci a ogni situazione, soprattutto non perdere la concentrazione perché sbagliare in questo sport ci vuole un niente. Sto vivendo qualcosa di emozionante – aggiunge Brignone – l’attesa qui in valle sta crescendo in ora in ora, è un evento grandissimo perché coinvolge l’intera comunità e conosco ogni singola persona che sta lavorando nell’organizzazione. Ci sono bambini e ragazzini degli sci club che verranno vestiti da tigre (la ‘Tigre’ è il soprannome di Brignone, ndr), tanti amici che saliranno. Avrei voluto gareggiare tutti e tre i giorni – dice ancora Fede – la cancellazione della discesa mi consentirà di arrivare alle finali con il pettorale di leader di specialità, però il mio sogno sarebbe stato gareggiare in casa con questo pettorale, davanti ai nostri tifosi. Già cinque anni fa mi presentai qui con il pettorale in combinata e poi la stessa combinata, che era originariamente in programma, fu cancellata". Federica guida la classifica generale con 1294 punti, 324 in più della Gut, terza è la croata Ljutic a ben 504 punti. La vittoria ne vale 100, la seconda e alla terza classificata prendono rispettivamente 80 e 60, poi sono 50 a scalare dallla quarta in giù. La stagione d’oro della 34enne valdostana, che ha trionfato in gigante ai Mondiali di Saalbach, è tale da porla in lizza anche per le Coppette di superG e discesa. La prima classifica di specialità, al momento, vede al comando Lara Gut-Behrami con 465 punti, davanti a Fede con 410 e a Sofia Goggia con 306. La classifica della discesa si deciderà direttamente nella gara delle Finali di Sun Valley, dove Brignone dovrà difendere il bottino di 384 punti, rispetto ai 368 di Cornelia Huetter e ai 350 della Goggia.