L’ex sciatrice azzurra Vera Schenone spara a un vicino e lo ferisce: arrestata

Torino, 3 gennaio – L'ex sciatrice olimpica Vera Schenone, 84 anni, è la donna che oggi pomeriggio ha sparato quattro colpi di pistola al vicino di casa 52enne al culmine di una lite. L'episodio si è verificato in via Cantamerla a Moncalieri, vicino a Torino.

Da quanto si apprende, intorno alle 14.30, la donna ha preso la pistola regolarmente detenuta dal marito, un revolver calibro 38 special, e ha sparato all'uomo. Stefano Milanese, imprenditore di 52 anni, è stato colpito all'addome e al braccio destro con due proiettili. E’ stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Molinette di Torino. E’ in prognosi riservata. La pensionata è stata arrestata per tentato omicidio dopo essere stata sentita in caserma. E’ stata accompagnata anche lei alle Molinette, nel reparto di psichiatria, per accertamenti. Dopodiché sarà collocata ai domiciliari.

Pare che da tempo i rapporti di vicinato tra l’ex campionessa e la vittima fossero tesi. Sul grave episodio farà chiarezza un’indagine da parte dell’Arma. Nell’abitazione di Schenone, al momento degli spari, ci sarebbero stati il marito e il figlio. Il coniuge, novantenne, è stato denunciato per omessa custodia delle armi.

Schenone ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Cortina 1956 ad appena quindici anni, classificandosi 36esima in discesa e 29esima in slalom. Uscì invece nella gara di gigante. Nel suo palmares sei titoli italiani, tra il 1956 e il 1960: due in discesa, tre in slalom e uno in gigante.