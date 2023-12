Lienz, ecco Brignone anche in slalom. Stelvio, l’ora di re Paris

Il circo bianco si prepara a chiudere l’anno in bellezza. Appuntamento giovedì 28 dicembre (gigante femminile a Lienz e discesa maschile a Bormio), e venerdì 29 (slalom femminile e gigante maschile). A Lienz occhi puntati su Federica Brignone, Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere, Elisa Platino per il gigante femminile. E, per lo slalom, su Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Anita Gulli, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler, a cui si aggiungerà Federica Brignone. Tre vittorie azzurre in Austria, Brignone in gigante nel 2017, nel 2007 Chiara Costazza in slalom e Denise Karbon in gigante.

Dieci gli azzurri convocati per Bormio. Nella discesa di giovedì saranno scelti tra Dominik Paris (nella foto), Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. Sulla pista Stelvio Paris si è imposto in 7 occasioni, di cui sei in discesa (2012, 2017, 2018, 2019 per due giorni di fila e 2021) e una in superG (2018).