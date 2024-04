Lindsey Vonn a ruota libera: “Goggia è come me, rischia tutto”

Madrid, 23 aprile 2024 – “Sofia è diversa, è un po’ pazza come me ed è la più divertente da guardare”. Amica e avversaria, la sciatrice americana Lindsay Vonn a ruota libera sulle azzurre del circo bianco.

E nell’intervista, rilasciata a Madrid nel corso dei Laureus Awards ad alcuni media italiani, salta fuori pure il nome di Deborah Compagnoni: “E’ stata una grande ispirazione per me quando stavo crescendo. Ma non ha gareggiato in velocità – prosegue Vonn -. Goggia è una discesista. È una mentalità diversa. I caratteri sono diversi".

La sfida Goggia Brignone

E la grande sfida in casa fra Sofia Goggia e Federica Brignone? “Sono molto diverse, hanno stili differenti, e penso Federica abbia un tocco migliore sulla neve nelle discipline tecniche" con la capacità "di fare sia il gigante che il Superg. È una combinazione molto difficile. Ha sciato molto bene quest'anno. Ma sono totalmente diverse. Una cosa che amo, quando guardo Sofia, è che il suo sciare è emozionante, e, come spettatrice, non solo come amica, ma come spettatrice, è molto divertente guardarla, sia che perda o che vinca. Non è così diversa da me. E' un po' pazza come me. Forse è per questo che siamo amiche. Federica è una sciatrice molto brava e mi piace guardarla. Ma Sofia è diversa, è la più divertente da guardare nella Coppa del Mondo", ha aggiunto l'americana.

La Goggia è una che rischia sempre. "Lei e' così. Come me. Serve una personalità diversa per vincere in discesa. E per vincere molto in discesa. E quindi, non direi che dovrebbe cambiare, perché magari non vincerebbe come fa ora. Tutto ciò che so - conclude la campionessa statunitense - è che a lei piace gareggiare e che dovrebbe continuare a farlo, perché è quello che le piace".