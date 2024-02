L’INFORTUNIO. Anche per Curtoni stagione già finita

Dopo Sofia Goggia, infortunatasi gravemente alla caviglia della gamba destra, l’azzurra dello sci alpino, Elena Curtoni, deve chiudere anticipatamente la stagione. I tempi di recupero dell’infortunio occorso l’8 dicembre scorso nel supergigante di Coppa del mondo a Sankt Moritz si sono allungati. La 33enne valtellinese dell’Esercito nella caduta si era procurata la frattura ossea composta dell’osso sacro. Elena ha ripreso a sciare a fine gennaio a Cortina d’Ampezzo in campo libero.

"Il recupero clinico è andato più lungo del previsto, non siamo arrivati al punto in cui avremmo voluto essere a questo momento della stagione e il calendario avanza senza sosta – ha affermato Curtoni –. Non vogliamo forzare i tempi ma arrivare all’inizio della preparazione per la prossima stagione completamente a posto dal punto di vista fisico".