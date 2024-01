Lo slalom azzurro mastica amaro. A Jasna la regina è ancora Shiffrin. Strasser in rimonta a Kitzbuehel

Slalom ancora una volta dal gusto amaro per l’Italia. Gli azzurri dello sci non brillano: né le ragazze a Jasna, né gli uomini a Kitzbuehel. In Slovacchia la statunitense Mikaela Shiffrin (foto) ha vinto in 1.48.21 a Jasna ottenendo così anche la sua 58esima vittoria in questa disciplina e la 95esima in Coppa del mondo. Quota 100 è sempre più vicina. Con lei sul podio Zrinka Ljutic in 1.48.36 e Anna Swenn Larsson in 1.49.02. Fuori Marta Rossetti che stava facendo una buona gara all’attacco, in classifica di azzurri c’è così solo la trentina Martina Peterlini, 12ª in 1.51.14. La Coppa del mondo donne passa a Cortina d’Ampezzo: da venerdì a domenica due discese e un superG.

Venendo agli uomini, il tedesco Linus Strasser ha conquistato il quarto successo personale in Coppa del Mondo trionfando nello slalom di Kitzbuehel: da quarto a primo, Strasser è riuscito a superare lo svedese Kristoffer Jacobsen, leader un po’ a sorpresa a metà gara. Bene Tommaso Sala, nono: l’azzurro ha guadagnato a sua volta tre posizioni nella discesa decisiva per affacciarsi nella top10. Il tedesco di casa proprio in Tirolo ha completato la prova in 1’40”36 scalzando Jakobsen che si è dovuto così accontentare della seconda piazza con un ritardo di 14 centesimi mentre sul gradino più basso del podio si affaccia lo svizzero Daniel Yule, staccato di 0”20 e seguito a propria volta dal leader della classifica di specialità Manuel Feller, quarto a 0”79. Uscito nella seconda manche Simon Maurberger come Stefano Gross e Tobias Kastlunger. Martedì 23 e mercoledì 24 gennaio la Coppa del Mondo maschile fa tappa sulla Planai di Schladming (Austria) con un gigante e uno slalom.

Intanto via libera della Fis alle gare di coppa del mondo uomini a Chamonix (Francia) per due discese libere e uno slalom dal 2 al 4 febbraio.