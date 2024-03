Meteo avverso: gara di sci a Kranjska Gora cancellata, slalom anticipato

Il meteo decisamente sfavorevole previsto per il weekend ha convinto la federazione internazionale di sci (Fis) e gli organizzatori a cancellare anche il penultimo gigante stagionale – prima delle finali di Saalbach – previsto a Kranjska Gora per sabato. Lo slalom, invece, si farà, ma sarà anticipato al sabato, proprio per evitare il grosso delle precipitazioni previste in particolar modo per domenica. Per l’Italia a Kranjska gareggeranno così nello slalom Alex Vinatzer, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger e Filippo Della Vite.

La Coppa femminile fa invece tappa ad Are, in Svezia, sabato il gigante e domenica lo slalom.